Dukla Trenčín má novú posilu. Kanaďana so skúsenosťami z NHL

Trenčín 9. januára (TASR) - Kanadský hokejista André Deveaux sa stal novou posilou Dukly Trenčín. Robustný útočník so skúsenosťami z NHL sa s vedením dohodol na zmluve do konca sezóny. Trenčiansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Deveaux má povesť hráča, ktorý sa nebojí zhodiť rukavice. Dlhé roky pôsobil v zámorí a v 31 zápasoch okúsil aj NHL. V roku 2002 ho draftoval Montreal Canadiens, ale do najprestížnejšej súťaže sa prebojoval až v sezóne 2008/2009 ako hráč Toronta Maple Leafs. Neskôr pôsobil aj v klube New York Rangers. V drese Jekaterinburgu si vyskúšal aj KHL, pôsobil aj vo Švédsku a v sezóne 2016/2017 odohral päť zápasov za Spartu Praha. V aktuálnej sezóne pôsobil vo Veľkej Británii ako hráč Sheffieldu.