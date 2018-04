Trenčín s B. Bystricou vo finále prvýkrát, Dukla o zlato po 11 rokoch

Trenčín - Banská Bystrica v play off:



2014/2015, štvrťfinále: Bystrica 4:1 na zápasy (1:0, 4:0, 3:2, 4:5 sn, 4:2)

2015/2016, štvrťfinále: Bystrica 4:1 (3:0, 0:1, 2:1 sn, 0:1 pp, 3:0)



Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Trenčína: 3:2 pp, 2:5, 4:2, 2:3, 1:0, 0:2



Kompletný program finálovej série (vždy o 18.00)



1. zápas, piatok, 13. apríla: Trenčín - Banská Bystrica

2. zápas, sobota, 14. apríla: Trenčín - Banská Bystrica

3. zápas, utorok, 17. apríla: Banská Bystrica - Trenčín

4. zápas, streda, 18. apríla: Banská Bystrica - Trenčín

5. zápas, piatok, 20. apríla: Trenčín - Banská Bystrica

6. zápas, nedeľa, 22. apríla: Banská Bystrica - Trenčín

7. zápas, utorok, 24. apríla: Trenčín - Banská Bystrica

Banskobystričania pred finále zbrane neprezrádzajú

Trenčín chce dokončiť čo začal, Oremus: Urobíme pre to všetko

Trenčín/Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Zatiaľ čo pre hokejistov HC '05 iClinic Banská Bystrica bude finálová účasť v play off najvyššej súťaže štvrtou po sebe, trenčianska Dukla bude hrať o titul po 11-tich rokoch. V šiestich vzájomných zápasoch sezóny platilo pravidlo 'môj dom - môj hrad', dve predchádzajúce vzájomné série v play off však vyzneli lepšie pre "baranov." Banská Bystrica vo finále obhajuje titul, Trenčín naň čaká od roku 2004.Trenčania vo finále túžia dokonať hokejovú rozprávku. V sezóne 2016/17 bojovali o zotrvanie v najvyššej súťaži a v dramatickej baráži napokon tesne uhájili tipsportligovú príslušnosť. Pre Trenčín to bude 8. finálová účasť v histórii. Predošlá sa datuje do roku 2007, keď Dukla nestačila na Slovan Bratislava. Trenčiansky klub má na konte zatiaľ tri majstrovské tituly, posledný z nich získal v roku 2004. V počte ligových prvenstiev sú s tromi titulmi na 3. mieste s výrazným odstupom za Košicami a Slovanom Bratislava, ktorí zvíťazili zhodne 8-krát.Klub z Banskej Bystrice je už tradičným favoritom celej sezóny. Od roku 2015 nechýbal ani raz vo finále a po dvoch neúspešných bojoch o titul dokázal v roku 2017 triumfovať, keď zdolal Nitru 4:2 na zápasy. "Barani" sú vo finále štvrtýkrát v rade i celkovo. Ich cieľom je obhajoba titulu, čo sa v najvyššej slovenskej súťaži naposledy podarilo HC Košice, ktorý triumfoval v rokoch 2014 a 2015. Prípadným druhým titulom by sa v počte prvenstiev vyrovnali Zvolenu. Trenčín a Banská Bystrica zatiaľ na seba v play off narazili iba dvakrát. V oboch prípadoch to bolo vo štvrťfinále a Banská Bystrica nadviazala na zdolanie tohto súpera z roku 2015 aj o rok neskôr, keď triumfovala zhodne 4:1 na zápasy. Vzájomné zápasy v základnej časti Tipsport ligy 2017/2018 ukázali, že domáce prostredie je v nich veľkou výhodou. Vo všetkých zvíťazil domáci tím a až na prvý duel v Trenčíne v riadnom hracom čase.Trenčín a Banská Bystrica sa v semifinále postarali o vyradenie Zvolena resp. Nitry, takže finále bude súbojom tretieho tímu so štvrtým po základnej časti. Trenčania postúpili do finále po tom, čo vo štvrťfinále vyradili Poprad (4:0 na zápasy) a zvládli aj náročný duel proti druhému tímu po základnej časti HKM Zvolen (4:2). Banskobystričania zvládli atraktívnu sériu štvrtého tímu s piatym proti Košiciam (4:1) a následne si bez problémov a až prekvapujúco jednoznačne poradili aj so svojím finálovým sokom z uplynulých dvoch sezón Nitrou 4:0.Trenčania v doterajších dvoch sériách potvrdili, že v play off sú dôležité skúsenosti. Na čele kanadského bodovania tímu vo vyraďovacej časti je Peter Sojčík, ktorý získal 9 bodov (4+5) v 10. zápasoch. Druhý v poradí je Branko Radivojevič s ôsmimi bodmi (4+4), tretím skúsený zadák Tomáš Starosta (2+5). Najviac trestných minút v play off nazbieral obranca Patrik Bačik (28).V drese Banskej Bystrice si útočník Éric Faille drží priemer jedného bodu na zápas (4+5), výbornú formu "chytil" aj Guillaume Asselin, ktorý v 9. zápasoch bodoval osemkrát (5+3), čo je o bod menej ako tretí Miloš Bubela (4+3). Asselin je s 26. trestnými minútami zároveň najvylučovanejším "baranom" v play off.Oba tímy majú výrazné opory aj v bránke. Trenčiansky Michal Valent je jasnou jednotkou v Dukle, o čom svedčí aj jeho 93,57-percentná úspešnosť zásahov vo vyraďovačke. V oporu svojho tímu sa postupne vypracoval aj Jan Lukáš, ktorý z bránkoviska Banskej Bystrice vytlačil Fína Teemu Lassillu a v play off má úspešnosť zásahov 95,29 percent.Obhajca titulu HC'05 iClinic Banská Bystrica si dosiaľ bezproblémovo užíval Kaufland play off Tipsport Ligy a ako nôž cez maslo sa dostal do finále. Do akej miery otupí jeho najväčšie prednosti Dukla Trenčín sa len odhaduje, všetci hráči sa však nastavili na tvrdý boj, ktorému na oltár slávy obetujú v mene klubového úspechu všetky sily. Pred úvodným zápasom na ľade súpera prezradili všetko, len jedno nie, účinné zbrane, ktorými sa vraj dokonale nachystali na predpokladané nástrahy súpera.Tréner Vladimír Országh nehľadí na doteraz pomerne ľahké série, radšej by uvítal také play off, ktoré odsýpa bez väčších prestávok.Vladimír Országh nezabúda na divákov a chce im prostredníctvom hráčov ponúknuť také divadlo, že sa budú spontánne zabávať.Kapitán Tomáš Surový po problémoch so zranením a nútenej pauze sa rozbiehal v play off proti Nitre až vo štvrtom poslednom zápase, no na Trenčín sa už nachystal v plnej sile.Aj Tomáš Surový sa bude vo výbornej atmosfére cítiť ako ryba vo vode. Po titule túži a aj tuší, že je veľmi blízko, a zároveň dosť ďaleko.Na strážcu banskobystrického 'grálu' Jana Lukáša sa navalila veľká zodpovednosť, ktorá mu však kolená neláme.Do veľkej miery to bude aj brankársky súboj Jana Lukáša s Michalom Valentom.Po semifinálovej sérii v rámci regenerácie si Jan Lukáš opäť doprial porciu tataráku.narážal na rýchlu bezproblémovú sériu s Nitrou.zasmial sa a spomenul aj ďalšiu playoffovú insígniu.Obranca Branislav Kubka by mal v defenzíve spolu s ostatnými vytvoriť pred brankárom Lukášom nepriepustný priehradný múr.Aj Branislava Kubku by mala 'nakopnúť' finálová atmosféra. Doma pod Urpínom si jej užije dosýta a rovnako aj pod hradom Matúša Čáka.Hokejisti Dukly Trenčín vlani bojovali v play out o udržanie v Tipsport Lige, teraz majú úplne iné starosti. Od začiatku sezóny hrali o špicu tabuľky a hoci sa nevyhli kríze, ktorá v priebehu sezóne nepostihne len máloktoré mužstvo, dostali sa opäť na víťaznú vlnu. Vo vyraďovačke je pred nimi posledná prekážka, ktorú chcú zdolať.Semifinálová séria Trenčína so Zvolenom priniesla ofenzívny hokej, netypický pre play off. Vo finále proti Banskej Bystrici očakáva kapitán Dukly Branko Radivojevič úplne inú partiu:V prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy začínal Trenčín na domácom ľade, v druhom na ľade súpera. Finále odštartuje opäť na zimnom štadióne Pavla Demitru. V meste je hokejový ošiaľ, Dukla si zahrá o zlato po jedenástich rokoch. Na lístky sa deň pred zápasom čakalo od šiestej hodiny ráno v dlhom rade.povedal pre TASR tréner Peter Oremus.dodal Radivojevič.Zverenci trénera Petra Oremusa si pred finálovou sériou doprajú tri dni oddychu, Bystričania odohrali posledný semifinálový zápas v prebiehajúcej sezóne 3. apríla. Ale či budú mať viac síl sa nedá predpokladať.poznamenal kapitán Dukly. Tréner Oremus nechal po semifinálovej sérii so Zvolenom hráčov oddýchnuť, ale zároveň im naordinoval aj tréning.Trenčania sa spoliehajú sami na seba, na meno ani zloženie súpera vo finále nepozerajú.dodal Oremus, ktorý však môže byť so sezónou spokojný už teraz, pretože "vojaci" vrátili hokejovým divákom v Trenčíne radosť.Rovnaký názor má aj kapitán, ktorý však vie, že posledný krok býva najťažší. Radivojevič si zahrá tretie finále po sebe, dve predchádzajúce zažil v drese Liberca v českej lige. V jednom uspel, v druhom nie.