Unikát Mareka Hecla, v základnej časti bol bez jediného vylúčenia

Trenčiansky útočník nebol v 54 zápasoch základnej časti ani raz vylúčený.

Trenčín 4. marca (TASR) - Ak by sa v hokejovej Tipsport Lige udeľovala cena obdobná Lady Byng Trophy z NHL, bol by Marek Hecl jednoznačný favorit na jej získanie. Útočník Dukly Trenčín nastúpil v nedávno skončenej základnej časti na 54 zápasov, v ktorých získal 31 kanadských bodov, ale žiadne trestné minúty.



"Dlho som si to ani neuvedomoval, v závere základnej časti som však už trochu na to myslel. Je to zaujímavé," poznamenal pre TASR. Lady Byng Trophy sa v zámorskej NHL udeľuje hráčovi, ktorého herný prejav spĺňa vysoké kritériá v súlade s džentlmenským správaním.



Spravidla ju získavajú vysoko produktívni hráči, ktorí zároveň majú iba minimum trestných minút. V menoslove jej držiteľov je aj Pavol Demitra, ktorý nazbieral v základnej časti sezóny 1999-2000 75 kanadských bodov a iba 8 trestných minút. Ak by sa podobná cena udeľovala aj v Tipsport Lige, pravdepodobne by sa z nej v súčasnosti tešil Marek Hecl.



Trenčiansky útočník nebol v 54 zápasoch základnej časti ani raz vylúčený. "Priznám sa, že som si to dlho neuvedomoval a až v nedávnom zápase v Košiciach mi to pripomenul jeden z novinárov. Ani v predošlých sezónach som nebol veľmi vylučovaný, no niečo takéto sa mi doteraz nestalo. Vlastne ani neviem, ako to mám vnímať - či dobre alebo zle, v každom prípade je to zaujímavé."



"Snažím sa dávať si pozor a neoslabovať tím. Niekedy sa to však pritrafí, hráč veľakrát nechcene fauluje súpera. Tento rok sa mi v základnej časti podarilo obísť trestnú lavicu, čo je aj pre mňa trošku prekvapením. Po spomínanom zápase v Košiciach som to už trošku mal v hlave a napokon som si udržal nulu," uviedol Hecl.



Napriek tomu, že nebol ani raz vylúčený, sa pákrát ocitol na trestnej lavici. Išlo však o prípady, keď si odpykal trest za veľa hráčov na ľade alebo pri vyššom treste spoluhráča. "Tréner ma na to občas využíva. Asi trikrát som si takto za niekoho odsedel trest s tým, že po naskočení na ľad som sa pokúsil skórovať z brejku. V domácom zápase proti Zvolenu to vyšlo, keď sme dali gól po mojej asistencii v úniku dvoch na jedného," prezradil.



V pomyselnom súboji o trofej pre najslušnejšieho hráča by Heclovi vari najviac konkuroval Rastislav Špirko, ktorý nazbieral 49 bodov a 8 trestných minút. Ani jeden menší trest pre hráča, ktorý odohral celú základnú časť s priemerným časom na ľade 15 minút na zápas, by však zrejme zavážili v prospech Hecla. "Každá trofej by potešila, aj takáto. Škoda, že sa u nás neudeľuje, možno sa však časom aj toho dočkáme."



Pre 21-ročného útočníka bola základná časť sezóny 2018/2019 zaujímavá aj z pohľadu kanadských bodov, keďže si v nej vytvoril osobné maximá. Strelil 20 gólov, pripísal si 11 asistencií a aj 24 plusových bodov. "Tých gólov mohlo byť aj viac, šancí som mal dosť. Som však rád aj za takéto číslo, no hlavne ho budem chcieť navýšiť v play off a pomôcť k dôležitým víťazstvám," poznamenal.