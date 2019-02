Útočník Kris Versteeg napokon neposilní hokejistov Nitry

Obe strany mali záujem na spolupráci, proti bolo však vedenie Avangardu Omsk, v ktorom Versteeg pôsobil v sezóne 2018/19.

Nitra 5. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Kris Versteeg napokon neposilní HK Nitra. Obe strany mali záujem na spolupráci, proti bolo však vedenie Avangardu Omsk, v ktorom Versteeg pôsobil v sezóne 2018/19. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Spojenie HK Nitra a Kris Versteeg sa v závere prestupového termínu ukazovalo ako reálne, Kanaďan mal záujem pôsobiť v jednom tíme so svojím bratom Mitchom. Podľa pravidiel Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) však mal na neho práva ruský klub Avangard Omsk, v ktorom hral v úvode sezóny 2018/2019. „Vyjadrenie z IIHF sme dostali tesne pred piatkovým zápasom v Banskej Bystrici. Bolo negatívne v tom zmysle, že IIHF povolí prestup iba v tom prípade, ak sa klub Omsk dohodne so samotným hráčom na kompenzácii. Z tohto vyjadrenia sme boli rozčarovaní, pretože to nebol žiadny posun. Toto stanovisko bolo pre nás známe už pred mesiacom. Sme veľmi nespokojní, že o takejto veci rozhodovali tak dlho a nakoniec to malo takýto záver. Napriek tomu sme vyvinuli naše úsilie a skontaktovali sa s vedením Omsku. Pokúsili sme sa s nimi dohodnúť, ale k dohode medzi naším klubom spolu s Krisom a klubom z Omsku neprišlo. Ak by sme sa dohodli, transfer z IIHF by bol potvrdený s dátumom 9. január, čiže z tohto pohľadu by bolo všetko v poriadku. Omsk aj po viacerých návrhoch z našej strany stále trvá na vyplatení plnej sumy, a tá nie je v našich spoločných silách ani v spojení so samotným Krisom,“ uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.