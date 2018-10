Útočník Milý je na skúške v Žiline

Milý odohral v sezóne 2018/2019 zatiaľ 9 zápasov, po ktorých mal bilanciu 1 gól a 2 asistencie.

Žilina 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Milý zamieril z klubu HC 07 Detva do MsHK DOXXbet Žilina. Do tímu trénera Pavla Paukovčeka prišiel na skúšku, prvý zápas odohral už vo štvrtkovej predohrávke 13. kola proti Žiline. TASR o tom informoval asistent trénera Aleš Bachánek.



"Juraj skončil v Detve a do nášho tímu prišiel zatiaľ na skúšku. Jeho príchod nám prišiel vhod aj vzhľadom na zranenia útočníkov Petra Húževku či Jozefa Baleja," uviedol Bachánek pre TASR. Milý odohral v sezóne 2018/2019 zatiaľ 9 zápasov, po ktorých mal bilanciu 1 gól a 2 asistencie.