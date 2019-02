Útočník Urban predĺžil zmluvu s HC Nové Zámky

Nová zmluva znie na dve nasledujúce sezóny.

Nové Zámky 5. februára (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Nové Zámky a 33-ročný útočník Tomáš Urban sa dohodli na predĺžení spolupráce. Nová zmluva znie na dve nasledujúce sezóny. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Predĺženie zmluvy so skúseným českým útočníkom je jedným z krokov vedenia pri budovaní kádra pre budúcu sezónu. "S Tomášom sme našli spoločnú reč veľmi rýchlo. Teší nás to o to viac, že uprednostnil zotrvanie v našom klube pred viacerými ponukami z českej extraligy," uviedol športový riaditeľ klubu Imre Valášek s dodatkom, že klub v najbližších dňoch zverejní mená ďalších hráčov, s ktorými počíta do budúcnosti.



Urban prišiel do Nových Zámkov v priebehu ročníka 2018/19 a zatiaľ odohral v Tipsport Lige 32 zápasov. V nich dosiahol bilanciu 14 gólov a 8 asistencií. "Mám 33 rokov, do reprezentácie a NHL ma už asi nezoberú, ale chcel by som počas pôsobenia v Nových Zámkoch vyhrať nejakú medailu. Je to tu na dobrej ceste, tím sa aj vďaka trénerom stabilizoval a som presvedčený, že tu zostane väčšina hráčov aj na nasledujúcu sezónu, čo by nám k úspechu malo pomôcť," povedal Urban.