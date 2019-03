V stredoslovenskom derby je jasný favorit majster z Banskej Bystrice

Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, 9. marca: Banská Bystrica - Detva

2. zápas, 10. marca: Banská Bystrica - Detva

3. zápas, 13. marca: Detva - Banská Bystrica

4. zápas, 14. marca: Detva - Banská Bystrica

prípadne:

5. zápas, 17. marca: Banská Bystrica - Detva

6. zápas, 19. marca: Detva - Banská Bystrica

7. zápas, 21. marca: Banská Bystrica - Detva

Banská Bystrica s úctou k súperovi, Ceman: Bude to veľká bitka

Detve narástli pred štvrťfinále krídla, nezľakne sa ani majstra

Banská Bystrica/Detva 9. marca (TASR) - Úradujúci majster z Banskej Bystrice má v prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy prekvapivého súpera. Hokejisti Detvy totiž v kvalifikácii o play off vyradili Nové Zámky, na ktoré strácali po poslednom kole základnej časti 30 bodov. Pre Detvu triumf nad Zámčanmi 3:1 na zápasy znamená prvú účasť vo vyraďovačke. Hoci po uplynulých zápasoch narástlo zverencom Josefa Turka sebavedomie, v sérii proti Banskej Bystrici je jasný favorit obhajca titulu."Barani" boli favoriti na triumf po základnej časti od úvodu sezóny, ale začiatok mali rozpačitý. V prvých troch kolách utrpeli dve prehry a neskôr prišli aj ďalšie, potom sa však postupne dostávali do želanej formy. Podávali konzistentné výkony, nemali dlhodobejšiu krízu, v závere ťahali deväťzápasovú víťaznú šnúru. To im napokon zabezpečilo trofej Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti.V prvých dvoch vzájomných zápasoch sezóny triumfovala Detva 3:2 po predĺžení a 2:1, potom však "barani" ukázali svoju silu a ďalšie tri zápasy získali pre seba jednoznačne 5:2, 4:1 a 7:3. O pozícii favorita hovoria pre Bystričanov aj štatistiky. Zverenci trénera Dana Cemana využili 24,08 percenta presiloviek, zatiaľ čo Detvanci 12,7 percenta. Bystričania strelili v početnej výhode 59 gólov, ich štvrťfinálový súper 32. Hráči úradujúceho majstra sú lepší aj v hre v oslabení a na vhadzovaniach.Ofenzíva Bystričanov je veľmi silná, štyri vyrovnané útoky sú ich veľká zbraň. V útoku vyčnieval v základnej časti najproduktívnejší hráč súťaže Eric Faille so 72 bodmi. V drese Detvy nazbieral najviac bodov Radovan Puliš (53). Najlepším kanonierom víťaza základnej časti bol Guillaume Asselin s 29 gólmi, celkovo sa darilo aj Michalovi Murčekovi. Útočník Detvy nastrieľal iba o 5 gólov menej.Hoci derby zvyčajne nemáva favorita, v tomto prípade hovoria čísla jasne v prospech Banskej Bystrice. Detva má vo svojom strede niekoľko skúsených hráčov, ale s play off nemá mužstvo žiadnu skúsenosť a v sérii môže iba prekvapiť.Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Banskej Bystrice: 2:3 pp, 1:2, 5:2, 4:1, 7:3.Dvojnásobný tipsportligový majster HC'05 iClinic Banská Bystrica si vo štvrťfinále play off zahrá s mužstvom z predkola, to však neznamená, že mu neprejavuje úctu. Žiadne podceňovanie, tréner Dave Ceman vyzýva na najlepšiu hru v sezóne, aj proti hokejistom HC 07 Detva.Ceman Detvu pochválil, myslí si o nej, že bude veľmi náročný súper.Dan Ceman vyrátal všetky hokejové cnosti Detvy:Obranca Ivan Ďatelinka už na občas nevyvážené výkony v sezóne nemyslí.Mladý útočník Dávid Šoltés zdôrazňuje hlavne vysokú profesionalitu, ktorá sa nakopila v mužstve.Od útočníka Tomáša Ziga sa opäť očakáva maximálna pracovitosť.Hokejistom HC 07 Detva narástli po postupe do štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy krídla. Rázne prekročili v predkole neľahkú prekážku z Nových Zámkov a odrazu niet nikoho, ktorý by ich, podľa vyjadrenia prezidenta klubu, mal zastaviť.Róbert Ľupták, prezident a generálny manažér klubu, prežíval veľkú radosť.Séria s Novými Zámkami bola v mnohom poučná.pokračoval Ľupták.Detva môže hľadať oporu aj v dvoch víťazných zápasoch, ktoré v základnej časti s Banskou Bystricou dosiahla.vravel Ľupták.Tréner Josef Turek zožal s mužstvom zaslúžené ovocie, no dosť si pretrpel, kým tím postavil na nohy.V Detve sa rozšírila eufória, chuť na ďalšie víťazstvá po historickom postupe do štvrťfinále narástla. Hráči však museli veľmi rýchlo utlmiť radosť z postupu.povedal kapitán tímu Jozef Sládok.Brankár Roman Petrík sa stal veľkou oporou a ak aj proti banskobystrickým "baranom" zatiahne roletu, môže sa stať rozhodujúcim jazýčkom na váhach.