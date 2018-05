Hokejový veterán Fabian pokračuje v Poprade

Pre 37-ročného obrancu to bude už 14. sezóna v popradskom drese.

Poprad 21. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s obrancom Štefanom Fabianom. Pre 37-ročného obrancu to bude už 14. sezóna v popradskom drese. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Skúsený zadák strávil v Poprade prevažnú časť svojej kariéry. "Hneď po sezóne mi volal Ľudovít Jurinyi, či by som mal záujem pokračovať v Poprade aj naďalej. Ja som ani chvíľku neváhal, keďže som v tomto klube a meste rád. Som vďačný za každú ďalšiu sezónu, veď už nemám najmenej rokov. Mám to blízko domov či do školy, preto nie je nad čím rozmýšľať," uviedol pre hkpoprad.sk Fabian, ktorý v sezóne 2017/18 odohral celkovo 48 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu jeden gól a 10 asistencií.