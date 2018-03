Vo štvrtok štartuje pod novým názvom Kaufland play off Tipsport Ligy

Konečná tabuľka základnej časti Tipsport Ligy 2017/18:



1. Nitra 56 32 6 4 14 197:148 112 *

2. Zvolen 56 30 7 6 13 192:150 110 *

3. Trenčín 56 32 5 3 16 157:112 109 *

4. Banská Bystrica 56 31 5 5 15 213:134 108 *

5. Košice 56 28 5 4 19 175:143 98 *

6. Poprad 56 25 6 4 21 159:152 91 *

7. Žilina 56 19 4 6 27 146:164 71 *

8. Nové Zámky 56 14 7 4 31 125:185 60 *

9. Liptovský Mikuláš 56 12 5 11 28 122:162 57

10. Detva 56 11 2 3 40 120:207 40

------------------------------------------------

11. HK Orange 20 20 3 1 3 13 38:87 14

*-postup do play off



Dvojice a termíny 1. kola (štvrťfinále) play off TL:



Nitra (1) - Nové Zámky (8) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca

Zvolen (2) - Žilina (7) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca/

Trenčín (3) - Poprad (6) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28. marca/

Banská Bystrica (4) - Košice (5) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28. marca/



Termíny semifinále play off:



1-4: 31. marca, 1., 4. a 5. apríla, prípadne 8., 10. a 12. apríla

2-3: 3., 6., 7. a 9. apríla, prípadne 11., 13. a 16. apríla



Termíny finále play off:



16., 17., 20., 21. a 23. apríla, prípadne 25. a 27. apríla



/Pozn. termíny zápasov semifinálových a finálovej série sa môžu ešte zmeniť/



Termíny baráže:



16., 18., 20., 23., 25., 27., 30. marca, 1., 3., 6., 8., 10. apríla



1. kolo: Liptovský Mikuláš – Skalica, Detva - Michalovce

Bratislava 13. marca (TASR) - Vo štvrtok 15. marca sa úvodnými zápasmi začnú boje o hokejového majstra Slovenska. Prvé kolo pod novým názvom Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18 otvoria dva súboje, víťaz základnej časti Nitra sa stretne s ôsmym tímom tabuľky Novými Zámkami a Zvolen privíta pod Pustým hradom siedmu Žilinu. V sobotu budú nasledovať úvodné duely v ďalších dvoch štvrťfinálových sériách. Tretí Trenčín si zmeria sily so šiestym Popradom a obhajca vlaňajšieho titulu Banská Bystrica sa stretne s osemnásobným šampiónom z Košíc.povedala na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová. Všetky série play off sa hrajú klasicky na štyri víťazné zápasy. Podľa predbežného rozpisu by sa štvrťfinálové série mali skončiť najneskôr 28. marca, semifinále sa začne 31. marca a potrvá maximálne do 16. apríla. Meno nového a v poradí už 25. majstra by mala hokejová verejnosť spoznať najneskôr 27. apríla, keď je na programe prípadný siedmy finálový duel. Tieto termíny sa však môžu zmeniť, keďže na základe dohody klubov sa v prípade rýchlejšieho ukončenia sérií nebude čakať na vopred narysovaný program, ale ďalšia fáza play off sa začne už po dvoj- či trojdňovej prestávke.Favoritov na zisk majstrovského pohára je viacero, okrem štyroch najvyššie nasadených tímov po základnej časti si na pohár brúsia zuby aj Košice. Prvú Nitru a štvrtú Banskú Bystricu od seba delili iba štyri body, pričom o pozíciu lídra bol počas celej sezóny tuhý boj. Hokejisti spod Zobora získali pohár pre víťaza ZČ po druhý raz vo svojej klubovej histórii, predtým sa im to podarilo v sezóne 2005/06. O druhý titul sa bude usilovať Banská Bystrica, ktorá ho premiérovo získala vlani. "Barani" sa netaja, že by radi vystúpili na vrchol opäť. Svoju púť začnú proti Košiciam, ktoré vlani skončili už v prvom kole, keď ich vyradil Martin 4:2 na zápasy. "Oceliari" by radi tentokrát išli ďalej, ale záver dlhodobej časti sezóny ich nezastihol v oslnivej forme. Svoj tretí titul by chceli Zvolenčania, ktorý sa prezentovali počas sezóny stabilnými výkonmi a do boja o titul chcú prehovoriť aj v Trenčíne. Dukla hrala vlani iba baráž, teraz sa jej fanúšikovia môžu tešiť na úplne iné zápasy.povedal Lintner.Osmička štvrťfinalistov má zaistenú účasť aj v nasledujúcom ročníku najvyššej súťaže. Majster získa trofej - Pohár Vladimíra Dzurillu z dielne akademického sochára Jozefa Barinku. Slovensko má istú iba jednu miestenku v novom ročníku Ligy majstrov, ktorú dostane práve nový šampión, ale má šancu aj na druhú. Do karát mu však musí zahrať bieloruský Junosť Minsk. Ten si účasť v LM vybojoval vďaka víťazstvu v Kontinentálnom pohári. Ak sa Junosť stane aj šampiónom domácej ligy, pripadne ďalšie miesto Tipsport Lige podľa rebríčka hokejových súťaží z krajín, ktoré sa nepodieľali na založení LM. Prestížnu klubovú súťaž by hral okrem slovenského majstra aj víťaz ZČ Nitra, ak by však Nitrania získali titul, do LM by okrem nich išiel druhý tím po základnej časti, teda HKM Zvolen.Šéfa ligy potešila v prebiehajúcej sezóne stúpajúca forma hráčov, desiati z nich reprezentovali Slovensko aj na ZOH v Pjongčangu.K zmene formátu predĺženia oproti minulým sezónam neprišlo. Prvé štyri zápasy série budú v prípade remízy pokračovať klasicky 10-minútovým predĺžením so štyrmi hráčmi na oboch stranách, ak sa počas neho nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy. Od piateho stretnutia sa však rozstrel ruší, diváci uvidia 20-minútové predĺženia 5 na 5 až do strelenia tzv. zlatého gólu.Deviaty Liptovský Mikuláš a desiata Detva si od 16. marca zahrajú baráž (play out) o Tipsport Ligu proti finalistom I. ligy Michalovciam a Skalici. Štyri tímy odohrajú každý s každým štyri zápasy, dva doma a dva vonku, čiže spolu sa odohrá v baráži 12 kôl. Účasť v Tipsport Lige v sezóne 2017/18 si zabezpečia prvé dva tímy konečnej tabuľky, družstvá na 3. a 4. mieste budú hrať v ďalšom ročníku I. slovenskú hokejovú ligu. V baráži, podobne ako v základnej časti, sa pri nerozhodných výsledkoch po 60 minútach uplatní formát päťminútového predĺženia s tromi hráčmi na oboch stranách.Šéf Pro-Hokeja musel v uplynulých dňoch riešiť aj nevôľu klubov, ktoré podali niekoľko podnetov na disciplinárnu komisiu Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) v súvislosti so striedavými štartmi niektorých hráčov Slovana v TL.dodal Lintner.