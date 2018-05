V hokejovom Zvolene skončilo 15 hráčov, posily sú v štádiu riešenia

S ostatnými hráčmi klub rokuje o ďalšej spolupráci.

Zvolen 19. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HKM Zvolen už nepočíta s 15-timi hokejistami, ktorí obliekali zvolenský dres v sezóne 2017/2018. S ostatnými hráčmi klub rokuje o ďalšej spolupráci. HKM Zvolen o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Brankár Marek Šimko, obrancovia Nick Ross, Jozef Kováčik, Lukáš Dubeň a útočníci Radovan Puliš, Martin Ďaloga, Viktor Fekiač, Matúš Matis, Matej Síkela, Tomáš Török, Oscar Steén a Robert Flick si môžu hľadať nový angažmán. Nové pôsobiská si už našli aj obrancovia Ján Ťavoda (Poprad), Tomáš Bokroš (Trenčín) a do druhej najvyššej švajčiarskej súťaže zamieril produktívny útočník Tim Coffman. "Spolupráca s hráčmi, ktorí teraz v našom klube končia, nie je uzavretá nadobro. Pred nikým definitívne nezatvárame dvere, ich kariéru budeme sledovať a možno sa niekedy naše hokejové cesty ešte spoja," poznamenal generálny manažér klubu Vlastimil Plavucha pre klubový web.



"Máme záujem o brankárov Drewa MacIntyrea a Borisa Babika, obrancov Adama Drgoňa, Petra Ulrycha, Petra Hraška a Vojtecha Zeleňáka a útočníkov Petra Šišovského, Milana Kytnára, Michala Chovana, Rasťa Špirka, Petra Obdržálka, Miloša Kelemena a Patrika Marcineka. Boli by sme radi, keby títo hokejisti hrali v modro-červenom aj v budúcej sezóne. So všetkými rokujeme, veci sú rozpracované a verím, že dospejeme k uzavretiu kontraktov s vytypovanými hráčmi. Osobitným prípadom je mladý Vojtech Zeleňák, okolo ktorého bude jasnejšie až neskôr. Je totiž hráčom Sparty Praha a čakáme, ako dopadne jeho snaha prebojovať sa do prvého mužstva pražského tímu," uviedol Plavucha.