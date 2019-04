Zlatá výmena pre Šoltésa, Ďatelinka vyzdvihol kolektív

V drese Banskej Bystrice odohral Šoltés 22 duelov s bilanciou 5 gólov a 7 asistencií a dočkal sa zlatej medaily v Tipsport Lige, prvej v kariére.

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Ak by niekto na prelome rokov povedal hokejistovi Dávidovi Šoltésovi, že sa v apríli bude tešiť z majstrovského titulu, neveril by. Dvadsaťštyriročný útočník začal sezónu v Košiciach, no po tom, ako sa s "oceliarmi" nedohodol na predĺžení spolupráce, odišiel v januári do Banskej Bystrice v rámci výmeny za Jána Sýkoru. V drese "baranov" odohral 22 duelov s bilanciou 5 gólov a 7 asistencií a dočkal sa zlatej medaily v Tipsport Lige, prvej v kariére. Jeho spoluhráč Ivan Ďatelinka má väčšiu zbierku, s Bystricou má skúsený obranca všetky tri tituly.



Šoltés si oslavy po záverečnej siréne užíval, niekoľko spoluhráčov ho pri rozhovore oblialo šampanským. "Určite by som tomu neveril, ak by mi to niekto povedal pred mojou výmenou. Som veľmi šťastný, že som sa dostal do Bystrice. Je to neuveriteľný moment," opísal pre TASR svoje pocity.



V Košiciach odohral v tomto ročníku 31 zápasov s bilanciou 7+8. S "oceliarmi" viackrát rokoval o predĺžení spolupráce, ale podľa predstaviteľov klubu mal inú predstavu o svojom ďalšom pôsobení. Košice potom dostali konkrétnu ponuku na výmenu a Šoltés sa na konci prvého mesiaca tohto roka ocitol v drese Bystrice: "V Bystrici som našiel skvelý kolektív a manažment. Sú tu výnimoční chalani a som za to všetko veľmi rád."



Tretí titul s "baranmi" oslávil Ivan Ďatelinka. Skúsený obranca je v tíme štvrtú sezónu. "Je to výborné, tešiť sa po sezóne s týmito ľuďmi je niečo fantastické, dreli sme na to, aby sme zvíťazili v poslednom zápase, je to skvelé. Každý titul je špecifický a sprevádzajú ho určité momenty. Nerád by som ich porovnával. Všetky boli náročné, každý v niečom inom," povedal Ďatelinka pre TASR.



Asistent trénera Ivan Droppa po finále chválil kolektív, rovnaký názor mal aj Ďatelinka. Podľa neho všetko fungovalo, ako malo: "Mali sme silné osobnosti, ale ťahali sme jeden druhého. Takže individuality by to bez nás ostatných nezvládli." Tridsaťšesťročný zadák si po piatom zápase odfúkol, Bystričania po prehre vo štvrtom stretnutí mohli očakávať zmŕtvychvstanie Nitry. "Hovorili sme si, že to musíme dať. Od pondelka sme sa na to pripravovali mentálne i psychicky," povedal na záver Ďatelinka.