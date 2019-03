Zvolen je proti Budapešti favorit, hovorí o tom aj bilancia

Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, 9. marca: Zvolen - Budapešť

2. zápas, 10. marca: Zvolen - Budapešť

3. zápas, 13. marca: Budapešť - Zvolen

4. zápas, 14. marca: Budapešť - Zvolen

prípadne:

5. zápas, 17. marca: Zvolen - Budapešť

6. zápas, 19. marca: Budapešť - Zvolen

7. zápas, 21. marca: Zvolen - Budapešť

Zvolen sa spolieha na charakter, Podkonický očakáva vyrovnané súboje

MAC si trúfa, Bálizs: Musíme pokračovať vo svojej hre

Zvolen/Budapešť 9. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen chcú vo štvrťfinálovej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy proti MAC Budapešť potvrdiť pozíciu favorita. Nováčik z Maďarska dokázal hneď v premiérovej sezóne v najvyššej slovenskej súťaži postúpiť do vyraďovacej časti a proti Zvolenčanom môže iba prekvapiť.Zvolen mal skvelý úvod a stred základnej časti, neskôr prišiel pokles formy. V závere sa však opäť vrátil k predchádzajúcim výkonom a napokon mu vyniesli druhú priečku po 55. kole. Pod Pustým hradom netajili ambície zvíťaziť v základnej časti a neboli od toho ďaleko. Za obhajcom titulu Banskou Bystricou zaostali iba o štyri body, pričom v uplynulých siedmich zápasoch vyhrali len trikrát.MAC naopak v siedmich záverečných dueloch základnej časti zaknihoval štyri víťazstvá. Prekvapivo hladko si následne v kvalifikácii o play off poradil s Miškovcom 3:0 na zápasy. Forma nováčika teda vygradovala v pravý čas. Zverenci Gergelyho Majorossa mali pomalší rozbeh, hneď v úvodnom domácom zápase sezóny podľahli Novým Zámkom hladko 1:7, ale postupne nabrali sebavedomie a na svojom konte majú aj skalp úradujúceho slovenského majstra Banskej Bystrice.Ofenzívu favorizovaného Zvolena by mal ťahať Michal Chovan. Tridsaťjedenročný útočník má proti MAC-u výbornú bilanciu, v piatich vzájomných dueloch skóroval štyrikrát. V základnej časti nazbieral najproduktívnejší Zvolenčan 68 bodov za 20 gólov a 48 asistencií. Hokejistom spod Pustého hradu bude vo vyraďovačke citeľne chýbať zranený Rastislav Špirko, inak má tréner Andrej Podkonický k dispozícii kompletný káder.Hokejisti z hlavného mesta Maďarska sa budú spoliehať na formu Chrisa Langkowa, ktorý v kvalifikácii proti Miškovcu strelil štyri góly v troch zápasoch. Najproduktívnejším hráčom tímu je Chris Bodó s 53 bodmi, ktorý má aj najviac asistencií - 35. Najlepší strelec je Slovák Tomáš Klempa, ktorý sa presadil 25-krát.V tejto sérii bude rozhodovať aj disciplína. Zvolen má úspešnosť presilových hier 22,73 percenta, MAC iba 15,45. Zvolenčania inkasovali v oslabení 26 gólov, Budapešť takmer dvakrát toľko - 47.Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 5:3, 3:2 pp, 1:6, 3:2 pp, 3:0.Nad hokejistami HKM Zvolen sa počas sezóny vznášali neustále veľké ambície. Aj keď niekto mohol zapochybovať v čase krízy, keď mužstvo spod Pustého hradu sa strelecky trápilo a prehrávalo jeden zápas za druhým, momentálne sa opäť o Zvolenčanoch hovorí ako o papierovom finalistovi. Najprv však treba urobiť víťazné kroky, najskôr vo štvrťfinále play off proti MAC Budapešť.Tréner Zvolena Andrej Podkonický vie, aké mužstvo počas základnej časti modeloval.Aká hra sa môže od Zvolena očakávať je zrejmé a Andrej Podkonický ju ešte upresňuje.Pozor na choroby, aj takúto výstrahu hráči maximálne rešpektujú.Obrovský výkyv v sezóne, na ten radšej zabudnúť.povedal Podkonický. Ten sa snažil mužstvo navyknúť na jednoduchosť:Skúsený obranca Peter Hraško si pochvaľoval víťazný koniec série v súboji so Žilinou.odhalil cieľ.V útoku sa bremeno gólového strelca presunulo aj na Milana Kytnára.Kapitán Michal Chovan vyzdvihol najmä charakter mužstva:Hoci sú hokejisti MAC Budapešť úradujúci majstri maďarskej ligy, v kvalifikačnej sérii o Kaufland play off Tipsport Ligy sa viac verilo Miškovcu. DVTK mal v závere základnej časti výbornú formu, napokon sa však musel pred "medveďmi" skloniť. MAC je vo štvrťfinále proti Zvolenu outsiderom, ale kožu nechce predať lacno.Prvú účasť v najvyššej slovenskej súťaži vybojovali zverenci Gergelyho Majorossa hladko. Miškovec zdolali v kvalifikácii v najkratšom možnom čase.uviedol pre portál jegkorongblog.hu Bence Bálizs, brankár MAC.Po postupe do vyraďovačky čakajú na MAC hokejisti Zvolena. Nováčik čakal na súpera do utorňajšieho večera, triumf Detvy nad Zámkami napokon o všetkom rozhodol. V prípade postupu Zámčanov by sa totiž MAC stretol s Banskou Bystricou.dodal Bálisz.Favorit série je jasný, Zvolen zdolal Budapešť štyrikrát v piatich dueloch, ale nováčik si napriek tomu trúfa:Hoci sa účasť maďarských tímov v Tipsport Lige bude vyhodnocovať až po skončení sezóny, Bálisz pred štvrťfinále naznačil, že účasť v najvyššej slovenskej súťaži bude mať dobrý dopad aj na reprezentáciu Maďarska.uzavrel Bálisz.