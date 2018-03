Třinec krok od semifinále, Marcinko: Verím, že to zvládneme

Slovenský reprezentačný útočník skóroval v presilovke aj v rovnovážnom stave.

Třinec 22. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Marcinko rozhodol dvoma gólmi o víťazstve svojho Třinca v stredajšom zápase play off českej extraligy nad Pardubicami 3:2. Rovnakým pomerom vedú Oceláři aj v celej sérii a od postupu do semifinále ich tak delí jediné víťazstvo.



Vo štvrťfinálovej sérii zatiaľ v každom zápase vyhralo domáce mužstvo. "Verím, že v ďalšom zápase sa to zmení. Prvé dva duely vonku nám nevyšli podľa predstáv a sme veľmi radi, že sme teraz doma vyhrali. Do Pardubíc musíme ísť s chladnou hlavou a dúfam, že to zvládneme," citoval Marcinka portál hokej.cz.



Slovenský reprezentačný útočník skóroval v presilovke aj v rovnovážnom stave. "Som rád za tie góly. Je jedno, kto ich dá, ide len o to dať o jeden viac ako súper. V posledných zápasoch som nehral najlepšie a som rád, že teraz mi to vyšlo a chcem v tom pokračovať. Musím byť pre mužstvo čo najužitočnejší."



Třinec inkasoval vyrovnávajúci gól na 2:2 vo vlastnej presilovke, ale dokázal sa z neho spamätať. "Sme psychicky silní. Odohrali sme veľa ťažkých zápasov aj v Lige majstrov, ktoré sme zvládli napriek nepriaznivému vývoju. Takéto momenty nás mentálne posilnili," vyhlásil Marcinko.