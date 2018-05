Vo Švédsku skončil tréner, lebo sa hanlivo vyjadril k Nigérii a islamu

Päťdesiatdvaročný Kanaďan napísal, že Nigéria je hlavné mesto AIDS na svete

Štokholm 31. mája (TASR) - Trénera hokejistov HC Kalmar Duanea Smitha prepustili z funkcie po tom, ako na sociálnej sieti Twitter zverejnil rasistické výroky. Oznámil to oficiálny web účastníka tretej najvyššej švédskej súťaže.



Päťdesiatdvaročný Kanaďan napísal, že Nigéria je hlavné mesto AIDS na svete a hanlivo sa vyjadril aj na adresu islamu. "Je nám to z hĺbky srdca ľúto a nedá sa to ničím ospravedlniť," uviedol klubový web.



Smith sa už ospravedlnil a svoj čin oľutoval: "Nie som rasista a vnímam všetkých ľudí na svete rovnako. Som však otec troch dcér a chcel som len informovať o útlaku žien v niektorých častiach sveta. Zvolil som veľmi zlý spôsob komentovania na sociálnych sieťach, túto chybu už nikdy neurobím."