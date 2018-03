Hokejisti Žiliny proti obľúbenému Zvolenu, Jurík: Vlani to malo grády

Základná časť sezóny 2017/2018 nebola pre Žilinčanov taká úspešná ako predošlá. Vlani v nej obsadili 4. miesto a play off začínali doma.

Žilina 14. marca (TASR) - Zopakovať si slastné pocity z vlaňajška a potvrdiť, že to na Zvolen vedia. To sú hlavné túžby hokejistov MsHK DOXXbet Žilina pred štvrťfinálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy. Nielen vo vlaňajšej vyraďovačke, ale aj v aktuálnej sezóne potvrdili, že to na tím Petra Mikulu vedia aj napriek výraznému rozdielu v tabuľke.



Základná časť sezóny 2017/2018 nebola pre Žilinčanov taká úspešná ako predošlá. Vlani v nej obsadili 4. miesto a play off začínali doma. Tentoraz obsadili až siedme miesto a posledné kolo určilo, že ich súperom bude opäť Zvolen. "Nechcem povedať, že sme si Zvolen vyslovene želali, ale v tejto sezóne sme s ním odohrali vyrovnané zápasy, takže si veríme," uviedol útočník Juraj Jurík pre TASR. Žilinčania vlani postúpili po výsledku 4:3 na zápasy, ten rozhodujúci doma vyhrali 3:2. Skutočnosť, že Zvolen ako súper Žilinčanom sedí, potvrdzovali aj v nedávno skončenej základnej časti. Hoci v nej tentoraz nebodovali tak pravidelne ako vlani, Zvolenčanov dokázali trikrát zdolať. Najvýraznejšie v predošlom vzájomnom zápase, keď mu po výsledku 5:0 naštrbili ambície vyhrať základnú časť. "Možno to bude v hlavách zvolenských hráčov, ale my na to myslieť nebudeme. Ja totiž tvrdím, že play off je nová súťaž a základná časť sa akoby nuluje. Zápasy pôjdu rýchlo za sebou a na bilanciu zo základnej časti nikto myslieť nebude," poznamenal Jurík. Pre českého útočníka bolo vlaňajšie štvrťfinále mimoriadne zaujímavé, keďže počas sezóny 2016/2017 zamieril do Žiliny práve zo Zvolena. Hoci od jeho odchodu už uplynulo 1,5 roka, séria proti bývalému klubu bude pre neho aj tentoraz špeciálna.



"Samozrejme. Vo Zvolene som zažil pekné obdobie. Poznám tamojšie prostredie i mnohých hráčov z tímu. Vlani to bola veľmi špeciálna séria a aj tentoraz cítim veľkú túžbu zvládnuť túto sériu. Je to niečo iné, než keby som šiel trebárs na Poprad, kde nikoho nepoznám. Ja sa veľmi teším na tú sériu, pretože už vlani to malo grády a bolo to 'vyhecované'."



Zatiaľ čo po základnej časti minulej sezóny boli Žilinčania o šesť bodov lepší než ich súper, tentoraz za Zvolenom zaostali o priepastných 39 bodov. Z toho jasne vyplývajú pozície favorita a outsidera, ktorý môže iba prekvapiť. "Zvolen je favorit, my nemáme čo stratiť. Ak sa séria opäť dostane do siedmeho zápasu, tak v ňom môže mať výhodu outsider, ktorým sme tentoraz my. To by som však už veľmi predbiehal, je to ešte ďaleko," uviedol Juraj Jurík.