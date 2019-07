Zvolenčania začali prípravu bez zámorských posíl

Káder Zvolena v príprave:



Brankári: Tomáš Tomek, Juraj Hollý



Obrancovia: Willie Corrin, Ben Betker, Domik Trška, Ryan Lowney, Oliver Fatul, Ivan Švarný, Adam Drgoň, Michal Roman, Jakub Dubina, Patrik Maier



Útočníci: Lukáš Handlovský, Jake Hansen, Allan McPherson, Garrett Thompson, Kyle Bonis, Jakub Kolenič, Patrik Marcinek, Marco Halama, Bruno Mráz, Samuel Petráš, Miloš Kelemen, Miroslav Preisinger, Martin Magdolen, Ján Chlepčok, Patrik Halama, Rastislav Špirko



Tréner: Andrej Podkonický, asistent trénera: Michal Kobezda



Program prípravných zápasov Zvolena:



6.8. o 18:00: Nové Zámky – Zvolen



15.8. o 19:00: Zvolen – GKS Tychy (Poľsko)



16.8. o 19:00: Zvolen – Scorpions de Mulhouse Team Synerglace (Francúzsko)



17.8. o 19:00: Zvolen – EC KAC Klagenfurt (Rakúsko)



22.8. o 18:00: Admiral Vladivostok (Rusko) – Zvolen



23.8. o 16:00: Dynamo Pardubice (ČR) – Zvolen



27.8. o 18:00: Detva – Zvolen



3.9. o 18:00: Zvolen – Slovan Bratislava



5.9. o 18:00: Zvolen – Detva

Zvolen 29. júla (TASR) – Prípravu na ľade na novú sezónu odštartovali v pondelok aj hokejisti HKM Zvolen. Na ľad vykorčuľovali aj s viacerými juniormi a bez zámorských posíl, ktoré pribudnú do tímu v priebehu tohto týždňa. Vlaňajší bronzový medailista Tipsport ligy má pred nastávajúcou sezónou vyššie ambície, chcel by sa dostať do finále a bojovať o majstrovský titul.prezradil na pondelkovom prvom tréningu na ľade kouč Zvolena Andrej Podkonický, ktorý netrpezlivo čaká na príchod zámorských posíl.Podkonický prezradil aj meno nového asistenta trénera, ktorým sa stal Michal Kobezda. Jeho angažovanie objasnil pragmaticky.Na ľade zarezávala aj nová posila HKM, skúsený slovenský reprezentant, 34-ročný obranca Ivan Švarný.uviedol pre TASR.Podobne to vidí aj ďalšia nová tvár v drese Zvolena, 28-ročný útočník Miroslav Preisinger.Preisinger netajil, že sa mu ohľadom novej zmluvy ozval aj Slovan Bratislava.Vo Zvolene po odchode viacerých skúsených domácich hráčov ešte nemajú vyriešenú kapitánsku otázku. Jedným z adeptov na tento post je i 34-ročný obranca Adam Drgoň.Rodák z Trnavy doposiaľ trénoval individuálne, až v pondelok absolvoval prvý riadny tréning s kolektívom.podotkol Drgoň pre TASR.