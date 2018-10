Organizátori hokejbalových MS spustili predaj vstupeniek

Tohtoročný svetový šampionát sa bude konať od 14. do 22. júna 2019 v Košiciach.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Organizátori MS v hokejbale spustili v piatok prvú fázu predaja lístkov na svetový šampionát, ktorý sa od 14. do 22. júna 2019 bude konať v Košiciach. V prvej vlne predaja na miesta v košickej Steel Aréne sú k dispozícii zatiaľ iba permanentky.



V piatok sa spustil predaj troch druhov permanentiek. Fanúšik si môže kúpiť permanentku na celý šampionát v cene 66 eur, na základnú časť za 33 eur a za rovnakú cenu dostane aj permanentku na play off. Zakúpiť sa dajú v kamenných predajniach spoločnosti Ticketportal, alebo online cez internet. "Permanentkárom chceme vyjsť v ústrety v prvom rade, aj preto sa prvá vlna predaja týka iba ich. Môžu si totiž ich kúpou zabezpečiť najlepšie miesta v hale, ktoré sú situované v strede arény," uviedol generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) a člen organizačného výboru MS Július Száraz.



Výhodou pre fanúšikov je aj akcia 3+1, ktorá platí od prvého dňa predaja. Znamená to, že každý fanúšik, ktorý si kúpi 3 permanentky, dostane štvrtú zdarma. Táto akcia poskytne finančnú výhodu pre skupiny. Ak sa totiž štyria kamaráti dohodnú na kúpe permanentiek, zaplatia za tri 198 eur a štvrtú dostanú zdarma. Tým pádom si môžu sumu rozdeliť, každý z nich potom zaplatí za jednu 49,50 eura. Organizátori mysleli aj na deti, všetky do 120 centimetrov majú vstup zdarma bez nároku na miesto.



Do predaja pôjdu aj denné lístky, tie sa však začnú predávať približne v apríli 2019. "V tom čase už bude známy aj presný program zápasov a časov. Držiteľ permanentky však má už dnes istotu, že zápasy slovenskej reprezentácie mužov uvidí priamo v Steel aréne. Hrať sa totiž bude aj vo vedľajšej hale, kde budú prebiehať zápasy B-divízie a niektoré duely ženského turnaja. Slovensky však väčšinu svojich zápasov odohrajú v hlavnej hale," dodal Száraz.