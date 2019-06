Hokejbal-MS: Slováci ocenili Fínov po finále, Marjeta: Mám husiu kožu

Zhruba šesťtisíc divákov odmenili skvelý výkon Fínov obrovským potleskom a skandovaním.

Košice 22. júna (TASR) - V euforickej atmosfére sa po finálovom zápase na MS v hokejbale v Košiciach tlačili Fínom slzy do očí. Tým Fínom, ktorí vo finále nestačili na Slovákov a po prehre 3:4 museli skloniť hlavy. Emócie však u nich nevyvolala len prehra, ale aj zborové skandovanie "Suomi, Suomi" v zaplnenej Steel Aréne.



Zhruba šesťtisíc divákov odmenili skvelý výkon Fínov obrovským potleskom a skandovaním. Obranca Taneli Marjeta krútil hlavou: "Toto je neuveriteľné, nikdy som nič také nezažil. Mám husiu kožu, neskutočné, čo sa tu deje."



Aj obranca Lauri Viitanen prežíval chvíle po stretnutí veľmi emotívne. "Mám slzy v očiach. Naozaj. Toto je mrazivé, čo tu slovenskí diváci predviedli." Fínsky zadák si spomenul aj na nedávny svetový šampionát v hokeji, kde severania vybojovali titul. "Pozeral som to v televízii a viem, že slovenskí fanúšikovia držali palce nášmu tímu. Je to naozaj neskutočné, neviem, čo mám na to povedať," dodal Viitanen.