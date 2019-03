Slováci otvoria hokejbalový šampionát zápasom proti Fínsku

Na Slovensku sa hokejbalová elita zíde štvrtýkrát.

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovensko privíta od 14. do 22. júna 2019 svetový šampionát v hokejbale. Ide o spoločné MS mužov a žien, ktoré sa organizujú každé dva roky. Muži budú o titul bojovať po trinásty raz, ženy po siedmy. Sto dní pred začiatkom šampionátu organizátori zverejnili zoznam účastníkov a rozpis zápasov.



Slovenskí hokejbalisti triumfovali na uplynulých troch šampionátoch, teraz chcú zabojovať o štvrtý triumf za sebou. To v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007 dokázala iba Kanada. Tá je s piatimi titulmi v historickom rebríčku na prvom mieste, Slovensko je druhé so štyrmi zlatými kovmi.



Tri tituly si pre seba uchmatli Česi. Nadvládu Kanady demonštruje prehľad titulov medzi ženami, reprezentantky javorového listu sa tešili štyrikrát, jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky.



Na Slovensku sa hokejbalová elita zíde štvrtýkrát. V roku 1996 sa vôbec premiérový svetový šampionát konal v Bratislave, v roku 1999 vo Zvolene a hlavné mesto SR hostilo MS aj v roku 2011. Teraz sa organizátori rozhodli usporiadať veľkolepú akciu na východe Slovenska v Košiciach.



"Šampionát sa už konal na západe Slovenska, potom v jeho strede, východ bol teda takpovediac na rade. Ale je to dobrá voľba, pretože hokejbal má na východe republiky veľkú základňu, máme tu niekoľko dlhoročných úspešných mládežníckych výberov a je aj divácky obľúbený," povedal generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) a zároveň člen organizačného výboru MS 2019 v Košiciach Július Száraz.



Radosť z organizácie má aj samotné mesto Košice. V roku 2019 privíta dve veľké akcie. "S potešením sme privítali správu o tom, že mesto Košice bude hostiť svetový šampionát, na ktorom sa zúčastnia najlepší hokejbalisti sveta. Po hokejovom šampionáte to bude ďalšie svetové podujatie v našom krásnom meste a už teraz sa tešíme na množstvo návštevníkov a fanúšikov, ktorí do Košíc prídu," uviedol výkonný riaditeľ Visit Košice Miloslav Klíma.



Hrať sa bude v Steel aréne a na jej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti.



Prezident SHbÚ Jozef Stümpel je vo funkcii už šesť rokov, Slovensko pod jeho vedením prebralo organizáciu MS už po druhý raz. V roku 2014 sa totiž v Bratislave bojovalo aj o tituly v juniorských kategóriách.



"Vtedy sme získali tituly v kategórii do 16, 18 a 20 rokov. Predviedli sme sa v tom najlepšom svetle nielen ako športovci, ale aj ako organizátori. Zástupcovia všetkých krajín si pochvaľovali, ako sme to zvládli a preto som presvedčený o tom, že sa v podobnom duchu budeme s účastníkmi MS lúčiť aj teraz."



"Latku treba samozrejme posúvať. Švajčiari a Česi, ktorí organizovali uplynulé MS, urobili skvelú prácu. Chceme sa im nielen vyrovnať, ale byť ešte lepší," poznamenal Stümpel.



Piaty svetový šampionát by mal absolvovať Jaroslav Martinusík, ktorý patrí medzi najlepších hokejbalistov na Slovensku. V Bratislave pri svojej premiére medzi seniormi v roku 2011 získal bronz, potom nasledovali tri zlaté šampionáty.



"Každý jeden titul mal svoju príchuť, svoje čaro a sprevádzajú ho nezabudnuteľné spomienky. Hokejbal mi v reprezentácii dáva šancu bojovať na každých MS o najvyššie priečky. Bolo by nádherné získať doma štvrtý titul v sérii. Bude to však nesmierne ťažké. Verím však, že s pomocou fanúšikov budeme môcť opäť pomýšľať na najvyššiu priečku," verí Martinusík.



Slováci sa v A-skupine stretnú s Českom, Fínskom, USA a Francúzskom. V B-skupine figurujú Kanada, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko a Haiti. Vo svojom otváracom dueli nastúpia slovenskí hokejbalisti v piatok 14. júna v Steel Aréne proti Fínsku.



"Každé mužstvo má nesmiernu kvalitu, človek si na MS súpera už nevyberie. Neviem, či je lepšie mať v skupine Kanadu alebo Čechov, je to úplne jedno. Taktiež aj USA a Grécko sú na rovnakej úrovni, takže skupiny sú rozložené úplne rovnomerne 50 na 50. Ani jeden zápas nebude ľahký. Dôležité bude pre nás vstúpiť do turnaja úspešne," poznamenal Martinusík.



Vstupenky na MS sa začali predávať už na konci roka 2018. V predaji sú permanentky na celý šampionát v troch cenových hladinách 66, 44 a 33 eur, pričom platí akcia 3+1 zadarmo. Neskôr sa budú dať kúpiť aj vstupenky na jednotlivé zápasy.



V stredu však organizátori pripravili pre fanúšikov prekvapenie, presne 100 dní pred začiatkom šampionátu si môžu prostredníctvom siete Ticketportal kúpiť permanentku za polovičnú cenu. Akcia však platí iba 24 hodín.



Viac informácii bude prinášať oficiálna stránka šampionátu www.kosice2019.com a sociálne siete Facebook a Instagram - Kosice 2019.