Slovenskí hokejbalisti vybojovali v Kanade dve sady bronzových medailí

Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale St. John's Kanada:



finále U20:



Kanada - Česko 3:4 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 5. a 38. Perlic, 15. Maher – 4. Fraňo, 8. Král, 16. Hrabár, 55. Štefka





o bronz U20:



SLOVENSKO - USA 11:2 (0:0, 5:0, 6:2)



Góly: 21., 31. a 35. Rácz, 21. a 39. Fafrák, 26. a 40. Svitana, 22. Olejník, 28. Brincko, 36. Cerjan, 38. Reľovský - 31. Andes, 41. Long





finále U18:



Kanada - Ćesko 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: Kenneth, Osepchuk, Sahota - Procházka





o bronz U18:



SLOVENSKO - USA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: Nauš

St. John's 9. júla (TASR) - Slovenskí juniorskí hokejbalisti získali na majstrovstvách sveta v kanadskom meste St. John's bronzové medaily. Zaslúžili sa o ne výbery do 18 i do 20 rokov.Dvadsiatka prehrala v skupine iba s neskorším víťazom Českom 3:7, v semifinále narazila na Kanadu. Zámorských hokejistov Slováci v skupine zdolali 7:3, ale v rozhodujúcom súboji o postup do finále podľahli hladko 2:9. V súboji o bronz si však napravili chuť s Američanmi, ktorých zdolali vysoko 11:2. Vo finále si Česi poradili s domácim výberom 4:3 po predĺžení. Slovenský reprezentant Lukáš Olejník získal cenu pre najlepšieho strelca turnaja.V kategórii U18 pridali hokejbalisti Slovenska ďalší bronz, s USA zvíťazili tesne 1:0. Aj finále v tejto kategórii malo rovnaké zastúpenie ako v U20. Kanada v ňom zvíťazila nad Českom 3:1.