Hokejisti Banskej Bystrice vysoko zdolali Liptovský Mikuláš

HC'05 iClinic B. Bystrica - MHk 32 L. Mikuláš 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Kabáč (Gabor, Češík), 11. Bartánus (Hohmann), 15. Skalický (Faille, Ďatelinka), 38. Bartánus (Skalický, Faille), 50. Delisle (Gabor, Brejčák), 60. Asselin (Skalický) - 28. Rud. Huna (Nádašdi). Rozhodovali J. Konc, Lokšík - Šefčík, Krajčík, vylúčení 3:3, presilovky 0:1, v oslabení 0:0, 2292 divákov



zostavy:



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Pretnar, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Delisle, Brejčák, Trecapelli - Asselin, Faille, Skalický - Hohmann, Tamáši, Bartánus - Gabor, Češík, Kabáč - Giľak, Bortňák, Brittain



MHk 32 L. Mikuláš: Košarišťan - Mezovský, Nádašdi, Tabaček, Bača, Nemec, Gründling - Rud. Huna, Loanghammer, Števuliak - Kriška, Paukovček, J. Sukeľ - Lištiak, Piatka, Laco - Žiak, Uhrík, Vybíral



Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Po prvej tretine nikto nepochyboval, že domáci, vzhľadom na olympijské povinnosti Országha pod dočasným dohľadom trénerského tria Paľov, Handzuš, Javorčík, sa o tri body nenechajú obrať. V 9. min Kabáč z uhla, v 11-tej pohotovo z nahrávky Bartánus a v 15-tej Skalický po samostatnom nájazde stanovili jednoznačné skóre.V druhej tretine sa však gólové hody zastavili. Hostia, ktorých už koučoval po Paukovčekovom odvolaní tréner Halaj, dosť so šťastím v 28. min vďaka slabšej strele Hunu v presilovke znížili. Na ďalšie zdramatizovanie priebehu zápasu však už Liptákom chýbala väčšia kombinačná tvorivosť a keď v 38. min Bartánus po vyrazenom puku od brankára Košarišťana pridal ďalší gól 'baranov', ťažko už mohli hostia pomýšľať na zvrat. V zápase sa presadzovali veľmi ťažko, vypracovali si len zopár lepších príležitostí a mohli byť radi, že domáci potrebovali na gól množstvo šancí. Už v 5. min Tamáši mohol otvoriť skóre, ďalšie góly mali na hokejkách Skalický i dočasne nový kapitán Bartánus, v druhej tretine zlyhal v šanci Brittain a aj ďalšie situácie volali po góle.Tretia tretina väčší vzruch do jednoznačného priebehu už nepriniesla. Delisle mohol víťazstvo domácich v 44. min ešte prikrášliť, podarilo sa to až Delislemu v 50. min strelou od modrej a hostia mohli byť radi, že spod Urpína neodišli s vyšším prídelom, aj keď Žiak v 56. nastrelil žŕdku a hneď potom spálil šancu na skorigovanie výsledku. Korunu vysokému víťazstvu 'baranov' nasadil 20 sekúnd pred koncom Asselin.