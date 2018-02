Hokejisti Nitry zdolali Poprad o gól

HK Nitra - HK Poprad 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 5. Kovacs (Blackwater, Ordzovenský), 24. H. Ručkay (Bradley, Mezei), 26. Blackwater (Slovák, Ordzovenský) - 17. P. König (Mlynarovič, Štrauch), 56. Mlynarovič (Svitana, Štrauch) Rozhodovali: Štefik, Fridrich - Výleta, Orolin, vylúčení: 5:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2257 divákov



Nitra: M. Laco - Mezei, T. Milam, Ordzovenský, J. Milam, Mir. Pupák, M. Versteeg, Rýgl, Korím - Macík, Bradley, H. Ručkay - Kovacs, Slovák, Blackwater - Kollár, J. Ručkay, Kutálek - Rzavský, Šiška, Csányi



Poprad: Kováč - D. Brejčák, P. König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Krempaský - Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Matúš Paločko, Heizer, Buc - D. Bondra, Matej Paločko, Abdul - Hvila, Ježek, Vašaš

Nitra 7. februára (TASR) - Úvod stretnutia lepšie vyšiel domácim. Prvú šancu v zápase, ktorá mala prívlastok "tutovka" premrhal v 2. minúte útočník Nitry Kovacs. Ten istý hráč však svoje zaváhanie napravil, keď v 5. minúte zakončoval presilovkovú kombináciu strelou pod hornú žrď – 1:0. V 6. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Bondra, ale Lacova lapačka si puk našla. Aktívny americký útočník Kovacs mohol poslať Nitru do dvojgólového vedenia v 13. minúte, ale proti bola pravá žŕdka Kováčovej brány. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 17. minúte, keď v presilovej hre prepálil Laca od modrej čiary König – 1:1.Aj vstup do druhej tretiny mali lepší „corgoni“. V 22. minúte mal veľkú príležitosť Slovák, ale ocitol sa až príliš blízko Kováča, ktorý jeho pokus zneškodnil. O dve minúty už nitrianske tribúny „jasali“. Výbornú prácu Bradleyho zúročil na druhý gól H. Ručkay – 2:1. V 26. minúte potiahol puk cez celé klzisko Slovák, ktorého prácu dokončil dorážkou Blackwater – 3:1. Najväčšou hrozbou pre Nitru bol König, ktorého strely v presilovej hre narobili nitrianskej defenzíve problémy.Na začiatku tretej tretiny sa zaskvel domáci brankár Laco, keď zneškodnil najskôr sľubné pokusy dvojice Paločko – Heizer. Následne si poradil aj so zakončením Štraucha, ktorý obkorčuľoval bránu Nitry a zasúval puk do odkrytej časti brány, ale bez gólového efektu. Definitívne mohol šance „kamzíkov“ zmazať v 49. minúte Šiška, ale Kováča spomedzi kruhov neprekonal. Opak bol však pravdou a Poprad sa prezentoval kontaktným gólom v 56. minúte z hokejky Mlynaroviča – 3:2. Hostia skúšali už 90 sekúnd pred koncom hru bez brankára a vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí, ale nitrianska defenzíva odolala.