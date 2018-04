VIDEO: Hokejisti Slovenska vyhrali v prípravnom zápase nad Lotyšskom

Slovensko - Lotyšsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)



Góly: 15. Bakoš (Miklík, Hovorka), 18. Miklík (Kudrna, Čajkovský), 24. Valach (Bondra, Svitana), 36. Bondra (Valach, Rybár) - 30. Abols (Indrašis). Rozhodovali: Lauff, Kalina - Bogdaň, Korba, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 19. Čalpa namiesto Jučersa (Lot.), 3060 divákov.



zostavy:



Slovensko: Rybár - Jánošík, Ďaloga, Graňák, Fehérváry, Trška, Čajkovský, Valach, Grman - Miklík, Hovorka, Bakoš - Paulovič, Krištof, M. Sukeľ - Kudrna, Šimun, Cingel - Svitana, Buc, Bondra



Lotyšsko: Jučers (19. Čalpa) - Ševčenko, Galvinš, Siksna, Zile, Balinskis, Salija, Bindulis - Redlihš, Jevpalovs, R. Bukarts - Indrašis, Abols, Karsums - Meija, Pavlovs, Cipulis - Razgals, Batna, Škvorcovs - Bičevskis

Michalovce 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatom zápase záverečnej prípravy pred MS nad Lotyšskom 4:1. Pred zaplneným hľadiskom zimného štadióna v Michalovciach sa za domácich gólovo presadili Bakoš, Miklík, Valach a Bondra.4. zápas Euro Hockey Challenge:Pred zaplneným hľadiskom mali Slováci dobrý štart do zápasu a už v 2. minúte mohli ísť do vedenia, no Paulovič svoju akciu nezakončil gólom. Úspešným zakončením sa neskončila ani následná presilovka slovenského tímu. Domáci reprezentanti úspešne čelili 74-sekundovému oslabeniu o dvoch hráčov a hernú prevahu potvrdili v záverečnej päťminútovke prvej časti. Bakoš v 15. minúte dorazil puk za brankára Jučersa po Miklíkovom nahodení. Presilovku o dvoch hráčov si v závere prvej časti vyskúšali aj Slováci a Miklík švihom prestrelil lotyšského brankára. Toho následne vystriedal Čalpa.Náskok slovenského tímu bol v 24. minúte už trojgólový, keď Valach nedal šancu Čalpovi. Slováci mali hru pod kontrolou a nič na tom nezmenil ani gól Abolsa, ktorým zakončil prienik za obranu súpera. Na rozdiel troch gólov zvýšil v 36. minúte prvým reprezentačným gólom Bondra, keď ušiel obrane Lotyšov a prekonal Čalpu.Tretia tretina bola najmä o lotyšských snahách v presilovkách o druhý gól. Tri oslabenia však Slováci zvládli aj vďaka viacerým výborným zákrokom brankára Rybára, ktorý sa vyznamenal najmä v 52. minúte, keď efektným zákrokom nepustil puk do bránky.Tímy si po zápase vyskúšali aj samostatné nájazdy, v ktorých uspeli Lotyši 2:1. Jediným úspešným strelcom SR bol Martin Bakoš.