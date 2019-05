Hokejisti SR nastúpia v prvom zápase na MS proti USA bez L. Hudáčka

O účasti ďalšieho útočníka Mária Luntera v prvom stretnutí sa rozhodne v piatok na dopoludňajšom rozkorčuľovaní.

Košice 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia vo svojom otváracom zápase na domácom šampionáte v piatok proti USA bez chorého Libora Hudáčka, otázny je aj jeho sobotňajší štart proti Fínsku. O účasti ďalšieho útočníka Mária Luntera v prvom stretnutí sa rozhodne v piatok na dopoludňajšom rozkorčuľovaní.



Hudáček strávil na stredajšom tréningu na ľade iba pár minút, Lunter netrénoval vôbec. Vo štvrtok však obaja absolvovali plnú záťaž. Dvadsaťosemročný Hudáček sa však po jeho skončení necítil dobre. Chorobu si priniesol už na minulotýždňový zraz po návrate zo svojho klubu. "Počas cesty z Liberca som vedel, že je niečo zle. Na tréningu v Poprade to ešte bolo dobré a aj na ďalšom som sa cítil celkom fajn, ale v piatok už nie. Lekár ma ešte dal dokopy, ale v nedeľu sa mi to vrátilo. Mal som zapálené dutiny, bolelo ma hrdlo a nemohol som prehĺtať, doktor mi nasadil antibiotiká. Teraz záleží všetko od toho ako sa budem cítiť."



Slovenský útočník po štvrtkovom tréningu vedel, že nestihne otvárací zápas: "Cítim sa zle a proti USA nenastúpim. Ale urobím všetko pre to, aby som nastúpil čo najskôr."



Hudáček vo štvrtok trénoval aj napriek odporúčaniu lekára, aby zostal v posteli. "Všetko je na mne, lekár mi povedal, aby som nerobil vôbec nič. Ale som namotivovaný a chcel som ísť na ľad. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Bude dôležité, ako sa budem cítiť na ľade v piatok a najmä v sobotu na rozkorčuľovaní. Ak budú tréneri chcieť a ja budem stopercentne v poriadku, nastúpim v sobotu. Musím dýchať ústami, ale mám silné antibiotiká. Trochu som sa spotil, tak uvidíme."



Pravdepodobnosť, že v piatok do hry zasiahne Lunter, je väčšia ako u Hudáčka. Dvadsaťštyriročný útočník absolvoval celý tréning, rovnako však bojuje s chorobou.