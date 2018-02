Na All Star Cupe v Bratislave triumf slovenského výberu

Rakúsko – ČR 5:3 (2:2, 3:1)



Góly: 1. a 10. Broda, 22. Higgs, 24. DeSousa, 29. Morley – 6. Polanský, 15. Žejdl, 16. Bednář

SLOVENSKO - Nemecko 7:4 (4:0, 3:4)



Góly: 6., 9. a 19. Hohmann, 12. Šedivý, 12. Brejčák, 21. Ross, 23. Svitana - 17. a 27. Uvira, 22. Lampl, 26. Dehner

Nemecko - ČR 6:7 (2:4, 4:3)



Góly: 3. Ziegler, 8. Uvira, 21. Loibl, 22. Umicevic, 24. Sullivan, 30. Lampl – 9., 14. a 17. Tomášek, 6. a 28. Pech, 10. a 27. Bednář

SLOVENSKO - Rakúsko 6:2 (2:1)



Góly: 16., 26. a 30. Blackwater, 11. a 21. Bezúch, 10. Koyš – 15. a 25. DeSousa (druhý z trestného strieľania)



Rakúsko - Nemecko 6:8 (3:4, 3:4)



Góly: 4. a 25. Higgs, 9. Broda, 12. Harand, 17. Neubauer, 20. DeSousa – 2. a 16. Uvira, 6. a 11. Dehner, 13. a 23. White, 60. Sparre, 60. Ziegler



SLOVENSKO - ČR 4:4 (2:3)



Góly: 1. Slovák, 13. Novotný, 21. Radivojevič, 27. Hohmann - 6. Bednář, 8. Hanzl, 15. Lakatoš, 18. Pech



Bratislava 17. februára (TASR) - Výber slovenskej Tipsport Ligy zvíťazil na nedeľňajšom All Star Cupe 2018 v Bratislave. Rozhodol o tom záverečný duel, v ktorom Slováci remizovali s tímom českej Tipsport extraligy 4:4.Sobotňajší hokejový All Star Cup odštartoval víťazstvom výberu rakúskej nadnárodnej EBEL ligy nad tímom českej Tipsport extraligy 5:3. V druhom zápase výber slovenskej Tipsport Ligy zdolal tím nemeckej DEL 7:4. Tím trénera Jána Filca potom v ďalšom zápase zvíťazil aj nad výberom EBEL ligy 6:2 a český výber zdolal nemecký tím 7:6.Vo vynovenom formáte exhibície proti sebe nastúpili všetky tímy systémom každý s každým. Hralo sa 2x15 minút.All Star Cup 2018:zostavy tímov na All Star Cupe 2018:Nemecko: Jenike, Strahlmeier – Lampl, Sullivan, Fischer, Dehner – White, Ziegler, Kammerer, Uvira, Umičevič, Sparre, Aucoin, Loibl Rakúsko: Carruth, Nechvátal – Trattnig, Labrecque, Lattner, Schlögl – Harand, Spurgeon, Latendresse, Broda, Morley, Neubauer, Higgs, DeSousaČR: Svoboda, Kašík – De La Rose, Flemming, Hrbas, Vyrůbalík – Bednář, Hanzl, Lakatoš, Nečas, Pech, Polanský, Tomášek, ŽejdlSLOVENSKO: Tomek, Valent – Sládok, Šedivý, Brejčák, Ross – Radivojevič, Bezúch, Slovák, Koyš, Blackwater, Svitana, Hohmann, Novotnýhlasy po zápase: