Hokejisti Trenčína prehrali doma so Zvolenom

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 13. Radivojevič (Mikula) - 35. P. Hraško (J. Kováčik, Špirko), 45. Šišovský (Ulrych), 50. Coffman (Obdržálek, Drgoň). Rozhodovali: Baluška, Goga - Synek, Rojík, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2360 divákov.



Trenčín: Valent - Bačík, L. Romančík, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Pač - Radivojevič, J. Pardavý ml., Bezúch - Marcel Hossa, Sádecký, T. Varga - Mikula, R. Dlouhý, M. Hecl - Sojčík, J. Švec, D. Hudec - Deveaux



Zvolen: MacIntyre - Ross, Drgoň, J. Kováčik, Ulrych, Hraško, Ťavoda, Zeleňák, T. Bokroš - Obdržálek, Steen, Coffman - Marcinek, Kytnár, Šišovský - Flick, Špirko, Puliš - Síkela, V. Fekiač, Matis

Trenčín 7. februára (TASR) - Oba tímy vstúpili do zápasu aktívne a snažili sa o napádanie rozohrávky súpera. Veľa sa korčuľovalo a hral sa fyzicky náročný hokej. V 5. min vysunul Sádecký Hossu, no domáci kanonier nechal vyniknúť brankára McIntyrea. Dukla mala ideálnu šancu dostať sa do vedenia počas dvoch presilových hier, z veľkého tlaku najskôr vyťažila iba žŕdku v podaní Mikulu. Gólovým sa stalo až nahodenie Radivojeviča od modrej čiary, ktorý využil neprehľadnú situáciu a zaskočil McIntyrea. Dukla bola až do záveru úvodnej časti hry aktívnejšia, no ďalší gól už nepridala.Zvolenčania v druhej časti hry pridali na dôraze. Vyrovnať mohli v 22. minúte, Pulišovu prihrávku popred bránkovisko poslal Kytnár vedľa. O tri minúty po chybnej rozohrávke "bryndziarov" mohol pridať upokojujúci gól Pardavý, sám pred brankárom neuspel ani na dvakrát. "Vojaci" mali možnosť odpútať sa od súpera, streliť gól sa im však nepodarilo ani počas polminútovej presilovky o dvoch hráčov. Úspešný nebol ani samostatný nájazd Dlouhého v polovici stretnutia. Dukla bola aktívnejšia a hokejové umenie predviedol aj Kanaďan Deveaux. Snažil sa prekvapiť McIntyrea, ale ten bol po jeho obkorčuľovaní bránky pripravený pri žŕdke. Nevyužité príležitosti Zvolen potrestal počas početnej výhody. V 35. minúte si Hraško vylepšil streleckú pozíciu a našiel medzierku vo Valentovom výstroji.Záverečná tretina sa niesla vo vyrovnanom duchu. V 45. minúte udreli Zvolenčania, keď nahodený puk Šišovského skončil na prekvapenie všetkých v sieti. O malú chvíľu mohol vedenie hostí prikrášliť Špirko, jeho strelu z prvej pokryl Valent. Na opačnej strane neuspel po strele z krídla Bezúch. V 50. minúte sa Zvolenčania presadili v oslabení. Coffman šiel od modrej čiary sám na Valenta a vychutnal si ho ideálnou kľučkou. Otvorený hokej v záverečných minútach už gól nepriniesol a body putovali pod Pustý hrad.