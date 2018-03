Hokejisti Zvolena sa postavia proti Trenčanom po 14-tich rokoch

Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 1:3, 6:3, 4:3 pp, 3:4 sn, 3:1, 4:5



Zvolen - Trenčín v play off:



finále 2003/2004: 2:4 na zápasy



finále 2000/2001: 3:1



štvrťfinále: 1998/1999: 3:0



štvrťfinále: 1997/1998: 2:3







program semifinále play off TL 2017/18 (všetky zápasy o 18.00):



sobota, 31. marca: Zvolen - Trenčín



nedeľa, 1. apríla: Zvolen - Trenčín



streda, 4. apríla: Trenčín - Zvolen



štvrtok, 5. apríla: Trenčín - Zvolen



sobota, 7. apríla: Zvolen - Trenčín



pondelok, 9. apríla: Trenčín - Zvolen



streda, 11. apríla: Zvolen - Trenčín

Zvolen/Trenčín 30. marca (TASR) - Hoci sú kluby HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín pravidelnými účastníkmi vyraďovacích bojov, v semifinále play off najvyššej hokejovej súťaže sa doteraz nikdy nestretli. Za sebou majú iba štyri vzájomné série, tri z nich ešte v časoch, keď sa hralo na tri víťazné zápasy. Vyrovnané súboje v základnej časti naznačujú, že o vyrovnanosti by mal byť aj ich semifinálový súboj.Dlhých 14 rokov trvalo, kým sa hokejisti Zvolena a Trenčína opäť stretli vo vyraďovačke. Zvolenčania v nej nechýbali ani raz za uplynulých 20 rokov, Trenčín si za rovnaké obdobie vybral tri absencie, napriek tomu sa v play off obchádzali. Ich predošlá vzájomná séria sa datuje do finále ročníka 2003/2004, keď sa Trenčania po výhre 4:2 na zápasy radovali zo svojho zatiaľ posledného titulu.Oba tímy netaja vysoké ambície a podporili ich aj postupmi zo štvrťfinále. Zvolen prehrával v sérii so Žilinou 0:1 i 1:2 na zápasy, no prvá tretina štvrtého zápasu, ktorú Zvolen vyhral 4:0, zlomila sériu a zverenci Petra Mikulu napokon postúpili po šiestich zápasoch. Hladší postup do semifinále majú za sebou Trenčania, ktorí nedovolili Popradu ani jednu výhru.Zvolenčanov potiahol za postupom najmä prvý útok so sedembodovými Michalom Chovanom a Timom Cofmannom a najproduktívnejším hráčom štvrťfinále Milanom Kytnárom, ktorý získal 8 bodov (5+3). Čeliť bude trenčianskej defenzíve, ktorá bola v základnej časti silnou stránkou Dukly a séria s Popradom naznačila, že ani v play off tomu nebude inak.Trenčín dal vydarenou základnou časťou zabudnúť na vlaňajší boj o zotrvanie v základnej súťaži. Výrazná obmena kádra priniesla výsledky a Trenčania sa dlho držali na čele tabuľky. V druhej polovici základnej časti už neboli takí suverénni, no tretia priečka po základnej časti bola úspechom. V klube myslia na vyššie méty, no v ceste stoja nemenej ambiciózni Zvolenčania. Tí majú za sebou skôr opačný priebeh základnej časti. V jej úvode mierne zaostávali za očakávaniami, manažmentu nevyšli viaceré zahraničné posily, no výsledky sa postupne zlepšovali a nechýbalo veľa, aby tím vyhral základnú časť. Ako sa neskôr ukázalo, práve domáca prehra 4:5 v predposlednom kole s Trenčínom stála Zvolen víťazstvo v dlhodobej časti.