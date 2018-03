Hokejisti Zvolena zdolali Žilinu a vyrovnali stav série

HKM Zvolen - MsHK Žilina 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 2. Šišovský (Chovan), 32. Šišovský (Kytnár, Chovan), 45. Šišovský (Špirko), 45. Coffman z tr. strieľania - 50. Kozák (Pospíšil). Rozhodovali Kalina, Lauff - M. Korba, Kollár, vylúčení 9:6, navyše Flick 5+DKZ za napadnutie zozadu - Švihálek 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky 1:0, v oslabení 1:0, 1980 divákov. Stav série 1:1.



Zostavy



HKM Zvolen: MacEntire - Zeleňák, Ross, Ťavoda, Kováčik, Bokroš, Hraško, Dubeň - Coffman, Steen, Flick - Šišovský, Kytnár, M. Chovan - Puliš, Špirko, Obdržálek - Török, V. Fekiač, Kelemen



MsHK Žilina: Tomek - Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mendrej, Mazanec - Pospíšil, Hruška, Tvrdoň - Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka

Zvolen 16. marca (TASR) - V druhom štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy medzi HKM Zvolen a MsHK Žilina boli na zvolenskom ľade úspešnejší domáci. Po víťazstve 4:1, na ktorom sa podpísali hlavne tri góly Šišovského, vyrovnali stav série na 1:1. Tretí zápas je na programe v Žiline v pondelok 19. marca o 18.00.Domáci si nepripúšťali nič len víťazstvo a podľa toho roztočili hneď útočný kolotoč pred Tomekom. Vyplatil sa im veľmi rýchlo, už po 92 sekundách, keď dravý Šišovský najskôr Tomeka v obrovskej šanci neprekonal, no vzápätí tancujúci puk dorazil do siete. Žilinčanov hlboká defenzíva nedeprimovala, neustále, podľa účinného receptu zo dňa predtým, využívali každú jednu možnosť na protiútok. Mali ľahké nohy, kombinovali jednoducho a vypracovali si aj zopár dobrých príležitostí. V 4. min mohol vyrovnať Hruška, v ôsmej po spolupráci s Holovičom zasa Handlovského v oslabení skvele vychytal MacEntire. Zo zvolenského trvalého tlaku sa postupne stával tlak len chvíľkový, najmä preto, že od 13. min sa nechali do prestávky trikrát za sebou vylúčiť. Brankára Tomeka však napriek tomu dosť rozpohybovali, v 6. min Hraškova delovka opečiatkovala jeho betón, v 11. min zlyhal pred ním aj Obdržálek a v 18. min Flick v čistej pozícii Tomeka opäť len nastrelil. V druhej tretine Žilinčania v ofenzíve pridali, možnosť na vyrovnanie nevyužil v 26. min Konečný, no nelenili ani domáci 'rytieri'. v 28. min Kytnár v presilovke ešte skóre nezvýšil, no v 32. min Šišovský opäť uplatnil svoj cit byť v správnej chvíli na správnom mieste. Tomek síce predtým dvakrát čaroval, ale na ďalšiu dorážku už nemal a spletitú situáciu doriešil aj videorozhodca. Bez gólu zostali žilinskí 'vlci' po druhej tretine aj preto, že v 36. min Handlovský možnosť nepremenil a zvýšené úsilie s nádejnou strelou Kozáka za zvúku klaksónu vyšlo naprázdno. Na kontaktný gól čakali v tretej tretine hostia ako na spásu. Začali ju presilovkou, v podstate nevydarenou, v ktorej im unikol Obdržálek a veľa nechýbalo, aby ich vytrestal. V 43. min zranil Flick útočníka J. Juríka a hostia si mohli zahrať až sedemminútovú presilovku. Zažili však studenú sprchu, v 45. min ich o puk obral pri mantineli Špirko a Šišovský v oslabení šikovným blafákom zavŕšil svoj čistý hetrik. O 43 sekúnd neskôr po faule Tvrdoňa využil trestné strieľanie Coffman a o víťazovi bolo v podstate rozhodnuté, aj keď Kozák v 50. min pohotovou strelou tesne po skončení presilovky znížil.