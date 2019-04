Hokejistov SR preveria Česi, Ramsay: Potrebujeme zjednodušiť hru

Říha je v nemocnici, nepovedie ČR proti Slovákom

Káder SR pred dvojzápasom s Českom:

Brankári: Marek Čiliak (HC Kometa Brno, 9/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, 45/0), Denis Godla (KalPa Kuopio, 8/0)



Obrancovia: Mário Grman (Slovan Bratislava, 20/0), Patrik Koch (HC Košice, 8/0), Marek Ďaloga (Mora IK, 83/9), Mislav Rosandič (Mountfield HK, 16/0), Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, 52/5), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, 27/1), Martin Fehérváry (HV 71, 22/1), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, 26/3), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, 71/10)



Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad, 25/4), Dávid Buc (Slovan Bratislava, 30/3), Samuel Buček (HK Nitra, 4/3), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 16/0), Róbert Lantoši (HK Nitra, 7/1), Adam Liška (Slovan Bratislava, 7/1), Mário Lunter (HC'05 Banská Bystrica, 4/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 26/1), Ladislav Nagy (HC Košice, 112/34), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 15/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, 19/1), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL, 2/1), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, 37/2), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens, 47/11), Tomáš Zigo (HC '05 Banská Bystrica, 8/1).



Káder ČR pred prípravnými zápasmi so SR:

Brankári: Patrik Bartošák (Vítkovice), Marek Langhamer (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Jakub Kovář (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL)



Obrancovia: Filip Pavlík, Petr Zámorský (obaja Hradec Králové), Michal Jordán, Jan Kolář (obaja Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Michal Moravčík (Plzeň), Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL), Jakub Jeřábek (San Antonio/AHL), Jakub Krejčík (Lukko Rauma, Fín.), Tomáš Kundrátek (Davos, Švaj.) Adam Polášek (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), David Sklenička (Laval/AHL)



Útočníci: Milan Gulaš, Jan Kovář (obaja Plzeň), Tomáš Fořt (Zlín), Lukáš Rousek (Sparta Praha), Martin Zaťovič (Brno), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Brynäs, Švéd.), Robin Hanzl (Spartak Moskva, Rus./KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta, Švaj.), Michal Řepík (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Jiří Sekáč (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), David Tomášek (Jyväskylä, Fín.), Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti, Fín.), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL)

Bratislava 25. apríla (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov čaká ďalšia náročná previerka v záverečnej príprave na domáce MS. V rámci série Euro Hockey Challenge sa v piatok v Trenčíne (18.00 h) a o deň neskôr v rovnakom čase v Nitre stretnú s rivalom z Česka. Tréner Craig Ramsay bude mať v dvojzápase k dispozícii už aj posily z NHL. Andrej Sekera, Christián Jaroš, Tomáš Tatar a Richard Pánik si budú môcť vyskúšať širšie klzisko a pred šampionátom sa zohrať so spoluhráčmi.povedal kouč SR. Kým hráči zo zámorskej profiligy majú miestenky na MS isté, Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom budú v nadchádzajúcich súbojoch pozorne sledovať ďalších hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy v súvislosti so záverečnou nomináciou. Na utorkovom zraze sa im hlásili už aj brankár Marek Čiliak z Brna a štvorica finalistov z Tipsport Ligy Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica).vyslovil sa Ramsay, ktorý nie je spokojný najmä so slabou koncovkou:Slováci zatiaľ v príprave zvíťazili v dvoch dueloch, v oboch v Rakúsku nad domácim výberom (5:1, 2:1 sn). Predtým utrpeli prehru 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch a neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene (1:2 a 1:3). Proti Česku majú negatívnu historickú bilanciu, najmä v prvých rokoch samostatnosti inkasovali od západného suseda sériu vysokých prehier. Dokopy s ním odohrali 63 zápasov, z ktorých vyhrali štrnásť, sedemkrát remizovali a zaznamenali 42 prehier, pri celkovom skóre 134:217.povedal Samuel Buček, podľa ktorého potrebuje slovenský tím najmä zlepšiť zakončenie.dodal útočník Nitry, ktorého doplnil jeho klubový spoluhráč Róbert Lantoši:Naposledy sa Slováci stretli s Čechmi vlani na MS, v Kodani im podľahli 2:3 po predĺžení. Druhý gól SR strelil Andrej Sekera, ktorý bol vtedy kapitán tímu.uviedol bek Edmontonu. Na derby s ČR sa teší aj Tomáš Tatar:Tréner ČR Miloš Říha bude mať k dispozícii už aj posily z NHL Filipa Chytila (NY Rangers), Jakuba Voráčka a Radka Gudasa (obaja Philadelphia), v jednom zo zápasov by mohol nastúpiť aj krídelník Dominik Simon z Pittsburghu, ktorý zatiaľ nefiguruje na súpiske. Bývalý kouč Slovana Bratislava má v mužstve deväť hráčov z KHL.uviedol Říha pre server hokej.cz. Česi si pred zápasmi rozložili svoj stan v Nitre.vyhlásil Říha, ktorý po zápasoch na Slovensku môže počítať aj s Ondřejom Palátom z Tampy Bay a Michaelom Frolíkom z Calgary.Ramsay so Šatanom budú smerom k MS ďalej upravovať káder. Po dvojzápase v Rakúsku vyradili útočníkov Michala Chovana, Rastislava Špirka, Lukáša Cingela a Martina Bakoša, obrancu Michala Sersena a brankára Andreja Košarišťana, po stretnutiach s ČR príde ďalšie kolo "čistiek". Do mužstva pribudnú obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning a útočník Marko Daňo z Winnipegu Jets, obaja sa budú hlásiť v utorok na zraze v Poprade. Po derby s ČR budú Slováci v záverečnej príprave pokračovať duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).Tréner českej hokejovej reprezentácie Miloš Říha je na pozorovaní v nitrianskej nemocnici. Pre zdravotné problémy nebude na striedačke v piatkovom zápase Euro Hockey Challenge proti Slovensku v Trenčíne (18.00). Český tím budú koučovať jeho asistenti Robert Reichel a Karel Mlejnek. Informovali o tom české spravodajské portály.Říha by mal opäť viesť český výber v sobotňajšom druhom súboji so Slovákmi v Nitre.povedal tlačový hovorca českého tímu Zdeněk Zikmund a dodal, že príčinu zdravotných ťažkostí Říhu nemôže špecifikovať.