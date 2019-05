Hokejoví fanúšikovia môžu vo fanzónach vyhrať 700 lístkov na duely SR

Do hry sa dostane každý, kto sa zaregistruje do platobného systému cashless.

Bratislava 9. mája (TASR) - Fanúšikovia v oficiálnych fanzónach v Košiciach a Bratislave môžu počas majstrovstiev sveta v hokeji vyhrať vstupenky na zápasy Slovenska. V hre je sto vstupeniek na každý duel SR v základnej skupine. Do hry sa dostane každý, kto sa zaregistruje do platobného systému cashless.



"Je to naozaj 'lastminute' akcia. Sme veľmi radi, že môžeme aj touto správou potešiť fanúšikov deň pred začiatkom majstrovstiev," uviedla v tlačovej správe riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS Michaela Grendelová.



Vstup do fanzón bude bezplatný, otvorené budú hodinu pred začiatkom prvého zápasu hracieho dňa, zatvárať sa budú hodinu po skončení posledného. Svoje brány otvoria prvýkrát v piatok 10. mája, definitívne sa zatvoria v nedeľu 26. mája.