Hokejový obranca D. Brejčák pokračuje v Poprade

Poprad 18. apríla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 32-ročným hokejovým obrancom Danielom Brejčákom. Informovala o tom oficiálna webstránka "kamzíkov."



Brejčák strávil v materskom klube prevažnú časť doterajšej kariéry. V sezóne 2018/19 zaň odohral celkovo 49 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 6 gólov, 13 asistencií a 9 plusových bodov. "Pri rokovaniach má každá strana svoje predstavy. Keďže však išlo o Poprad, ktorý je mojím rodným mestom, tak nešlo ani tak o peniaze. Neviem si predstaviť, že by v tomto prípade nastal nejaký problém. Pre mňa bol tento klub jasnou voľbou a nič iné som ani neriešil. Peniaze sú dôležité, no v hokeji sú aj iné hodnoty," uviedol Brejčák pre klubovú internetovú stránku.



Radosť z dohody so skúseným obrancom neskrýval ani tréner František Štolc. "V tomto období podpisovania zmlúv patril medzi naše priority. Celú sezónu podával výborné výkony, čo o ňom vlastne platí dlhodobo. Ľudsky aj herne nám mimoriadne pasuje do tímu," poznamenal Štolc.



Popradský klub postupne zverejňuje mená hráčov, s ktorými počíta pre sezónu 2019/20. V nedávnom období už došlo k predĺženiu spolupráce s brankárom Tomášom Vošvrdom a utočníkmi Samuelom Takáčom a Lukášom Paukovčekom. Novou tvárou je obranca Lukáš Matejka, ktorý prišiel zo Žiliny. Tím v pozícii hlavného trénera povedie doterajší asistent František Štolc, ktorému bude pomáhať Pavel Paukovček.