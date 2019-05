Hokejový obranca Růžička zamieril zo Zvolena do Košíc

Pre 31-ročného obrancu pôjde o druhé pôsobisko v rámci Tipsport Ligy. V sezóne 2018/2019 odohral v drese Zvolena celkovo 62 zápasov, v ktorých dosiahol 4 góly, 6 asistencií a 18 plusových bodov.

Košice 27. mája (TASR) - Český hokejista David Růžička sa stal novou posilou HC Košice. Bývalý obranca HKM Zvolen sa s vedením "oceliarov" dohodol na zmluve na rok.



Pre 31-ročného obrancu pôjde o druhé pôsobisko v rámci Tipsport Ligy. V sezóne 2018/19 odohral v drese Zvolena celkovo 62 zápasov, v ktorých dosiahol 4 góly, 6 asistencií a 18 plusových bodov. Prevažnú časť doterajšej kariéry absolvoval v českých súťažiach, v extralige odohral 254 zápasov, v 1. lige 260. V Růžičkovom rozhodovaní o novom pôsobisku zavážil najmä fakt, že zo spoločného pôsobenia v Chomutove sa pozná so športovým manažérom košického klubu Janom Šťastný. "Jeho ponuka ma veľmi potešila, pretože Košice majú zvučné meno na Slovensku aj v zahraničí. Pre mňa sú slovenská 'Sparta' a Sparta je v Česku pre každého hokejistu veľká výzva. Rovnako sú výzva pre mňa Košice, a preto sa na toto nové pôsobenie veľmi teším," uviedol Růžička pre hckosice.sk.



"Ide o veľmi skúseného obrancu, ktorý je využiteľný v presilovkách, ako aj pri hre v oslabení. Medzi jeho prednosti patria skvelá rozohrávka, prehľad v hre a kvalitná streľba, keď si to vyžiada situácia, dokáže aj pritvrdiť. Zapadá do našej novo sa tvoriacej košickej rodiny a čo je dôležité, súhlasil s našou víziou ohľadom pomoci vychovať vedľa seba mladého hráča z košickej liahne. Veľmi si vážim, že David prikývol na našu ponuku a verím, že bude platným článkom nášho tímu," uviedol Šťastný.



Růžička je v krátkom období siedma nová tvár v HC Košice. S klubom sa nedávno dohodli slovenskí útočníci Michal Chovan, Dávid Skokan, Branislav Rapáč, Juraj Bezúch a Martin Belluš a slovinský obranca Jurij Repe.