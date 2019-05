Hokejové MS navštívilo 472.648 divákov, Nemeček: Budú ziskové

Návštevnosťou sa šampionát zaradil na historické deviate miesto, rekord stále držia MS 2015 v Prahe a Ostrave (741.690).

Bratislava 27. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku navštívilo celkovo 472.648 divákov, čo znamená priemer 7385 na zápas. Návštevnosťou sa šampionát zaradil na historické deviate miesto, rekord stále držia MS 2015 v Prahe a Ostrave (741.690). Organizátorov teší, že aj vzhľadom na umiestnenie domáceho tímu do Košíc vzrástol celkový počet divákov oproti prvým MS na Slovensku v roku 2011 o 65.844 návštevníkov.



Zápasy v Bratislave videlo dokopy 287.912 divákov, v Košiciach bola celková návštevnosť 184.736 divákov. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu bolo 19 stretnutí vypredaných, v Steel aréne deväť. "Diváci mali možnosť vidieť fantastické zápasy, možno predčasným finále bol duel Česka s Ruskom o bronz. Pod kvalitu stretnutí sa podpísal aj vysoký počet hráčov z NHL, ktorý sa nakoniec ustálil na čísle 120, čo je najvyšší za uplynulých päť rokov. Celková návštevnosť vyše 470-tisíc divákov je fantastické číslo. Ukázalo sa, že umiestniť slovenský tím do Košíc bolo dobré rozhodnutie," uviedol na záverečnej tlačovej konferencii organizačného výboru MS 2019 jeho šéf Igor Nemeček. Najviac ho tešia pozitívne ohlasy zo strany predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) či jednotlivých výprav. "Všetky tímy odchádzali z MS so slovami chvály, mnohí sa vyjadrili, že to boli najlepšie zorganizované majstrovstvá sveta za posledných desať rokov a neboli to iba prázdne frázy. Snažili sme sa spraviť pre nich maximum. Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť aj dostatočnú kvalitu ľadu. Držíme palce budúcoročným švajčiarskym usporiadateľom, aby vysoko nastavenú latku udržali."



Podľa riaditeľa organizačného výboru pre Bratislavu Romana Štamberského sa nevyskytli žiadne vážne výhrady smerom k práci usporiadateľov. "Pred šampionátom sme pristúpili k výmene osvetlenia a aj vďaka našim grafikom mali zápasové šou svetovú úroveň. Skúškou ohňom prešli aj nové mantinely. V úvodných zápasoch boli trochu problémy s odskakovaním puku, ktoré sa nám ale podarilo vyladiť a po 2-3 dňoch sa to ustálilo. Dvakrát sme museli počas zápasov pristúpiť k výmene plexiskla. Stali sa v najnevhodnejšom čase, prvýkrát v kritickom mieste v priestoroch striedačky, ale podarilo sa nám to pomerne rýchlo vyriešiť," uviedol Štamberský.



Solídna bola aj návštevnosť obidvoch oficiálnych fanzón, hoci daždivé počasie neprialo a košickú fanzónu museli aj pre silnú búrku na krátky čas uzavrieť. Pred posledným hracím dňom ich navštívilo dohromady 225.258 fanúšikov. O bezproblémový chod šampionátu sa staralo 550 dobrovoľníkov, vydaných bolo 11.039 akreditácií, čo je približne dvojnásobok oproti MS 2011. MS pokrývalo 700 novinárov z celého sveta. Televízny signál zo zápasov šiel do 166 krajín, celková televízna sledovanosť dosiahla cifru 1,3 miliardy divákov. Organizátori MS môžu zarobiť len z predaja vstupeniek a miest pre VIP hostí, a hoci ešte neurobili konečnú finančnú rekapituláciu, už teraz vidia, že sa budú pohybovať v plusových číslach. "Už na základe návštevnosti si dovolím tvrdiť, že šampionát bude ziskový. Ešte musíme ale dať dokopy účtovníctvo a celú ekonomiku. Na volebnom kongrese SZĽH, ktorý sa uskutoční 26. júna, budeme informovať o celkovom výsledku majstrovstiev sveta," povedal Nemeček. Organizátori dostali od environmentálnej komisie IIHF aj bronzový puk za tretí najlepší ekologický hokejový projekt.



Ako už zaznelo, ďalšie MS na Slovensku sú podmienené výstavbou novej väčšej haly. IIHF naznačila slovenským organizátorom, že košická Steel aréna už na takéto podujatie kapacitne nestačí. "Slovensko by v prípade usporiadania ďalšieho šampionátu potrebovalo arénu, podľa môjho názoru pre 15- až 16-tisíc divákov. Jedna taká by mohla byť v lokalite medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Je to však otázka pre iných, ja už na zväze nepracujem. Svetový trend je, aby sa krajiny pri organizácii spájali. Podľa IIHF by bol ideálny šampionát s Prahou a Bratislavou, ale vzhľadom na to, ako sú rozdané najbližšie MS, k tomu tak skoro nepríde," dodal Nemeček.