Hokejový útočník Samuel Takáč sa vrátil do HK Poprad

Poprad 11. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Takáč sa po troch rokoch vo Francúzsku vracia na slovenské klziská. Odchovanec popradského hokeja sa dohodol na spolupráci s materským klubom HK Poprad. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



Takáč zamieril do Francúzska v lete 2015 po dlhoročnom pôsobení v Poprade. V krajine Galského kohúta odohral za tímy Gap a Lion celkovo 129 zápasov, v ktorých získal 143 kanadských bodov za 54 gólov a 89 asistencií. "Uplynulé dva roky som v tíme plnil úlohy hráčov top 6. Musel som pravidelne bodovať a myslím si, že som splnil to, čo odo mňa tréneri očakávali. Mal by som byť na to pripravený aj v Poprade. Uvidíme, aké úlohy dostanem doma," uviedol Takáč pre hkpoprad.sk. V najvyššej slovenskej súťaži má doteraz odohraných rovných 300 zápasov, v sezóne 2016/2017 absolvoval aj prvé dva štarty v seniorskej reprezentácii.