Hokejový výber SR prehral vo finále univerziády s Ruskom

Univerziáda v Krasnojarsku - finále:

Rusko - Slovensko 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 36. Džiošvili (Kudako), 42. Kolgotin - 38. Šmída (Šiška, Marcinek). Rozhodovali: Langin (Kan.), Suominen (Fin.) - Nedeljkovic (Srb), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0.



Rusko: Bogdanov - Kudako, Kamalov, Čurkin, Tichonov, Sorokin, Medvedev, Krylov, Voronkov - Rudenkov, Mišnikov, Jakimov - Džiošvili, Laričev, Kvartalnov - Orlovič-Grudkov, Kolgotin, Šarov - Ševčenko, Maľcev

SR: Tomek – Bačik, Ďurkech, Vyskoč, Gábor, Jendroľ, Kasanický, Mihalko – Smolka, Zlocha, Vybiral – Šmída, Šiška, Marcinek – Ondris, Klema, Tatár – Fedorko, Ligas, Mikula.

Krasnojarsk 12. marca (TASR) - Slovenskí hokejisti získali na Svetovej zimnej univerziáde (SZU) v ruskom Krasnojarsku strieborné medaily. V utorňajšom finále prehrali zverenci Ivana Feneša s Ruskom 1:2.Pre Slovensko je to šiesta medaila z hokejového turnaja v histórii SZU. V rokoch 1993 v poľskom Zakopanom a 2009 v čínskom Charbine získalo bronz, na strieborný stupienok vystúpilo v rokoch 1999 v Poprade a 2003 v talianskom Tarvisiu. Jediný univerziádny triumf dosiahlo v roku 2001 v Zakopanom.Rusi vybojovali tretie univerziádne zlato v sérii, pričom z uplynulých desiatich ročníkov triumfovali po siedmy raz. V roku 2021 sa SZU bude konať vo švajčiarskom Luzerne a o dva roky neskôr privíta vysokoškolských športovcov americké stredisko Lake Placid.Od úvodu sa hral otvorený hokej, prvý brankársky zásah si na konto pripísal Tomek po strele Džiošviliho po minúte a pol. Rusi postupne získavali miernu prevahu, ale nedokázali si utvoriť čistú šancu, pretože slovenská obrana pracovala kompaktne. V 14. minúte pohrozili aj Slováci po strele Šišku, ale následnú skrumáž pred bránkou Rusi vyriešili. V závere mal veľkú šancu Orlovič-Grudkov, ale Tomek výborne zasiahol.Orlovič-Grudkov mal výbornú šancu aj v úvode druhej tretiny, ale slovenský brankár vytiahol fantastický zákrok. Rusi vyhrali prvé dejstvo na strely 9:7, ale tento pomer sa v druhej tretine zvyšoval, domáci mali čoraz väčšiu prevahu. Korunovali ju v 36. minúte, keď sa individuálne presadil Džiošvili. Už o dve minúty neskôr však našiel Šiška pred bránkou voľného Šmidu, ktorý poslal puk do siete - 1:1.Rusi išli opäť do vedenia v úvode tretej tretiny, Kolgotin prekonal Tomeka po bekhendovom zakončení. Fenešovi zverenci potom na chvíľku ožili, ale ďalšiu šancu mal Tichonov. Rusi si svoj náskok kontrolovali, 106 sekúnd pred koncom to slovenskí reprezentanti skúsili hrou bez brankára. Šancu na vyrovnanie si už však nedokázali utvoriť.(zdroj: hockeyslovakia.sk):