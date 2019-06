Hokejový Zvolen získal centra Preisingera a obrancu Maiera

Preisinger po návrate z juniorskje OHL vkročil do seniorského hokeja ako hráč materského Slovana. V rovnakom klube nastúpil aj na 15 zápasov v KHL, aby sa cez Skalicu a B. Bystricu presunul do Česka.

Zvolen 5. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen podpísal zmluvy s dvojicou hráčov, stredným útočníkom Miroslavom Preisingerom a obrancom Patrikom Maierom.



Preisinger odohral dve sezóny v juniorskej OHL v zámorí. Po návrate domov vkročil do seniorského hokeja v slovenskej extralige ako hráč materského Slovana. V rovnakom klube nastúpil aj na pätnásť zápasov v KHL, aby sa potom cez Skalicu a Banskú Bystricu presunul od sezóny 2015/16 do Česka. V rámci tamojšej najvyššej súťaže zakotvil tento 28-ročný center v Plzni, kde počas štyroch sezón získal s „indiánmi“ trikrát bronzové medaily. "Po štyroch rokoch si znova zahrám slovenskú extraligu. Je to pre mňa veľká výzva, dvojnásobne väčšia kvôli tomu, že to bude v tíme, ktorý ide do sezóny len s tými najvyššími ambíciami. Dúfam, že sa poskladá skvelá partia a budeme predvádzať dobrý hokej a svojimi výkonmi potešíme zvolenských fanúšikov,“ citoval ho klubový web.



Ešte len 22-ročný obranca Patrik Maier strávil dve juniorské sezóny v zámorskej WHL, po ktorých sa vrátil na Slovensko. Počas pôsobenia v Nových Zámkoch si talentovaného obrancu všimli na severe Čiech, a preto na začiatku sezóny 2017/18 zamieril do Liberca. Sprvu obliekal dres farmárskych Benátok nad Jizerou, svojimi výkonmi sa ale dokázal prepracovať do prvého tímu "Bielych tigrov". Na väčšiu časť uplynulej sezóny sa ale nováčik v radoch „rytierov“ znova presunul do prvoligových Benátok, kde nastúpil v 49-tich stretnutiach s bilanciou šesť gólov a deväť asistencií. "Som rád, že sme sa so Zvolenom dokázali dohodnúť. Buduje sa tu silný tím, čo ma motivuje a určite mi to pomôže posunúť sa vpred. Na sezónu sa preto poctivo pripravujem a budem sa v nej snažiť predviesť čo najlepší hokej," povedal Maier.



Majster z B. Bystrice predĺžil zmluvu s Nemčíkom

Slovenský hokejový majster z Banskej Bystrice predĺžil zmluvu s obrancom Martinom Nemčíkom.



Dvadsaťšesťročný obranca tak bude pôsobiť pod Urpínom druhú sezónu. V jeho prípade klub využil opciu, ktorá bola súčasťou zmluvy z vlaňajšej sezóny. Nemčík sa pripojil k mužstvu v októbri minulého roka a stal sa dôležitou súčasťou defenzívy. Robustný zadák odohral v drese "baranov" celkovo 46 zápasov, v ktorých si pripísal na svoje konto 6 asistencií.



V bráne zasa bude kryť chrbát Tylerovi Beskorowanemu klubový odchovanec Matej Gajan. Dvadsaťročný brankár podpísal vlani trojročnú zmluvu, no z dôvodu veľkej konkurencie strávil sezónu v Leviciach a následne v českom Hodoníne. Informoval web klubu.