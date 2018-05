Hokejista Nečas opäť trénoval: Hlava ho už nebolí

Strelec vyrovnávajúceho gólu v dueli so Slovenskom si poranil rameno a pravý bedrový kĺb pri náraze na mantinel.

Kodaň 7. mája (TASR) - Útočník českej hokejovej reprezentácie Martin Nečas, ktorý sa na MS zranil v stretnutí so Slovenskom, v pondelok opäť trénoval.



"Ešte to nebolo úplne ideálne, ale som rád, že už ma nebolí hlava. Cítim už len krk a trošku bedrá. Dúfam, že sa to bude čo najrýchlejšie zlepšovať, aby som bol fit. Proti Švajčiarsku ešte pravdepodobne hrať nebudem," povedal Nečas pre portál idnes.cz.



Strelec vyrovnávajúceho gólu v dueli so Slovenskom si poranil rameno a pravý bedrový kĺb pri náraze na mantinel. Nešťastný moment prišiel v prvej minúte predĺženia, keď 19-ročný hráč narazil vo veľkej rýchlosti na mantinel po kontakte so slovenským brankárom Marekom Čiliakom, svojim spoluhráčom z Brna. "Keď ma odviezli do nemocnice, tak som si myslel, ze na majstrovstvách končím. Nebolo to nič príjemné, po ceste do nemocnice ma začala bolieť hlava a ja som sa bál, či nemám otras mozgu. Ukázalo sa, že je to od krku," dodal Nečas.