Hokejový útočník Mráz sa vrátil do Zvolena

So svojím staronovým zamestnávateľom sa dohodol na spolupráci na sezónu 2019/20.

Zvolen 30. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Bruno Mráz sa po dvoch rokoch v českej extralige vrátil do HKM Zvolen. So svojím staronovým zamestnávateľom sa dohodol na spolupráci na sezónu 2019/20. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Mráz odišiel zo Zvolena v lete 2017 do klubu českého extraligistu HC Olomouc. Zaň odohral celkovo 91 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 10 gólov a 8 asistencií. Po dvoch sezónach v najvyššej českej súťaži sa napokon vrátil do Zvolena, v ktorého drese pôsobil v rokoch 2015-2017. „Na návrat do Zvolena sa naozaj teším. Z viacerých, aj zahraničných ponúk som uprednostnil práve HKM, pretože sú tam vytvorené výborné podmienky a vo Zvolene sa vždy ku mne správali korektne. Podľa mojich informácií sa tam skladá výborný tím a skvelá partia, preto som v rámci slovenskej ligy nad ničím iným ani neuvažoval. Už sa neviem dočkať prvého zrazu mužstva,“ uviedol Mráz pre klubovú stránku.