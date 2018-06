Homola triumfoval v Portugalsku v pretekoch seriálu FIA WTCR

Dvadsaťtriročný jazdec štartoval na jeho Peugote z tretej pozície na štarte a na druhé miesto odsunul Francúza Yvana Mullera.



Vila Real 24. júna (TASR) - Slovenský automobilový jazdec Matej Homola vyhral prvýkrát preteky seriálu FIA WTCR, keď triumfoval v prvej nedeľňajšej jazde na podujatí v portugalskom meste Vila Real. V nasledujúcom 6. kole seriálu sa predstaví 13. až 15. júla na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.



Dvadsaťtriročný jazdec štartoval na jeho Peugote z tretej pozície na štarte a na druhé miesto odsunul Francúza Yvana Mullera. V druhej jazde tiež štartoval z 3. miesta na štarte a finišoval piaty.



"Je to skvelé. Tlačil som na to, čo to šlo. Ďakujem všetkým fanúšikom, tímu aj sponzorom za podporu," citoval ho oficiálny web seriálu www.fiawtcr.com. Pre jazdca tímu DG Sport Compétition to boli prvé získané body v 10-dielnom seriáli, v priebežnom hodnotení ho zisk 38 (25+13) katapultoval na priebežné 15. miesto.