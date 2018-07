Horský cyklista Haring s ďalším víťazstvom, v Rumunsku triumfoval v C2

Haring víťazstvom v Rumunsku potvrdil, že je vo výbornej forme a po 6. mieste v Drozdove si pripísal dva triumfy.

Campulung 16. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Martin Haring získal ďalších 30 bodov do olympijskej kvalifikácie. Na nedávne víťazstvo z tureckej Ankary v kategórii C1 nadviazal triumfom v C2 na pretekoch MTB Academy v Rumunsku.



Haring víťazstvom v Rumunsku potvrdil, že je vo výbornej forme a po 6. mieste v Drozdove si pripísal dva triumfy. Už víťazstvo v Turecku považoval za motiváciu pred národným šampionátom. "V prvom kole som urobil technické chyby a po páde do žihľavy som sa prepadol v štartovnom poli. Nevzdal som sa, zabojoval som v strmých výjazdoch, čím som postupne v každom kole získaval náskok na súperov a postupne som sa prebíjal dopredu. Napokon sa mi podarilo prísť do cieľa s minútovým náskokom na Francúza Remyho Duquensa a gréckeho majstra Dimitriosa Antoniadisa. Takže prevláda spokojnosť," uviedol Haring.