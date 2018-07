Horský cyklista Martin Haring triumfoval v C1 v Ankare

Haring absolvoval preteky v Ankare krátko len pár dní po tom, čo obsadil 6. miesto na pretekoch v Drozdove.

Ankara 9. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Martin Haring zvíťazil na pretekoch UCI C1 v tureckej Ankare. Do rebríčka olympijskej kvalifikácie si tak pripísal cenných 60 bodov. Pre 31-ročného cyklistu ide o prvé víťazstvo v kategórii C1.



Haring absolvoval preteky v Ankare krátko len pár dní po tom, čo obsadil 6. miesto na pretekoch v Drozdove. Jeho cesta za cenným triumfom sa nezačala ideálne, keďže sa už v prvom kole prepadol na 17. pozíciu. Postupne sa však prepracoval do čela a napokon triumfoval s náskokom 14-tich sekúnd pred Francúzmi Duquesnom a Brunellom.



"V Drozdove som ešte nemal svoj deň. V Ankare ma čakala ťažká trať s dlhým a strmým stúpaním v tridsaťstupňových horúčavách. Spočiatku som mal problémy a stálo ma veľa síl odskočiť od vedúcej skupinky. Keď sme zostali traja, viac som si všímal slabé stránky súperov a a rozhodol som sa zaútočiť na najstrmšej časti kopca. V jednom kole som stiahol jedného, v poslednom aj druhého a napokon som si náskok udržal až do cieľa. Z tohto víťazstva mám obrovskú radosť. Je to pre mňa veľká motivácia pred blížiacimi sa národnými majstrovstvami," uviedol Haring.