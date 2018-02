Hráči Bjerringbro-Silkeborg zdolali Tatran Prešov

Pohár EHF, A-skupina:



Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov 27:19 (15:10)



Najviac gólov Silkeborgu: Nielsen 7, Hansen 6, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Butorac, Hrstka 5, Lapajne 1, Babič, 2, Kríž, L. Urban 7, Pekár, Číp 3, Vučko 0, Abramovič, Kasal 1, Carapkin. Rozhodovali: Mata, Lopez (obaja Špan.), vylúčení: 4:1, ŽK: 3 - 3, TH: 1/1 - 5/5.





hlasy po zápase:



Slavko Goluža, tréner Tatrana: "Do zápasu sme vstúpili dobre, nedovolili sme domácim, aby hrali svoju hru. Potom ale prišli dve nepremenené šance, zbytočné strely a technická chyba, po ktorých sa domácim podarilo gólovo odskočiť. V druhom polčase sme museli improvizovať so zostavou, najmä vzhľadom na zdravotné problémy. Pekár kvôli nim netrénoval, Butorac to síce v rozcvičke skúšal, ale chrbát ho limitoval tak, že nemohol nastúpiť a Kasal mal horúčku. Bez ohľadu na to ale domáci sú veľmi kvalitný mančaft a boli lepším mužstvom ako my. Hnevá ma množstvo našich technických chýb a to, že nám chýbal priamy ťah na bránu. Tým sme stratili viacero lôpt. Čakáme, aby sa hráči uzdravili, dostali do lepšej formy a boli k dispozícii. Taká je naša momentálne situácia, robíme čo sa dá, aby sme sa z nej čo najskôr dostali."



Lukáš Urban, najlepší strelec Tatrana: "Dnes sme 20 minút hrali dobre a držali sa so súperom gól na gól. Potom sme ale začali robiť chyby, prestala nám fungovať obrana a súper nám ešte v prvom polčase ušiel. Úvod druhého polčasu sme, žiaľ, nezachytili a súper náskok ešte zvýšil. V závere sme náskok trochu skorigovali a našťastie ten rozdiel napokon nebol dvojciferný. Avšak nehrali sme dobre v obrane, ale aj útoku, keďže sme dali málo gólov. Chýbal nám Bruno Butorac na pravej spojke a niekoľko hráčov odohralo slabší zápas. Bohužiaľ, musíme sa zlepšiť. Trúfame si na to, aby sme ich doma porazili, aj keď majú v tíme zvučné mená. Myslím si, že na nich máme. Teraz sa musíme pripraviť na nasledujúci zápas v SEHA lige, ktorý musíme vyhrať."



Igor Čupryna, brankár Tatrana: "Začali sme dobre, plnili sme trénerove pokyny. Potom sa ale akoby prejavila únava, opadla naša koncentrácia a začali sme robiť veľa chýb. V odvete budeme určite bojovať o lepší výsledok."





