Hráči Tipsport ligy sa nevedia zhodnúť, aké zmluvy chcú mať s klubmi

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Kapitáni klubov hokejovej Tipsport Ligy sa streli v pondelok v Banskej Bystrici s vedením Pro-Hokeja, aby prediskutovali otázku hráčskych zmlúv. Podľa zákona o športe z roku 2015 majú byť športovci v kolektívnom športe zamestnancami klubov, ak svoju činnosť vykonávajú závisle. Niektoré kluby sa tomu prispôsobili, iné využili prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu uzatvárať dohody aj podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka až do 1. januára 2022.



Národná rada SR bude na utorňajšej 51. schôdzi rozhodovať o novele Zákona o športe. Podľa návrhu novely dostanú kluby i športovci jednoznačnejšie pravidlá na uzatváranie zmlúv. Profesionálni športovci budú mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa s klubmi dohodnú na zamestnaneckej zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo uzavrú zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Športovci by tak nemuseli vystupovať len ako zamestnanci, mohli by byť aj samostatne zárobkovo činné osoby. Hokejisti hrajúci v Tipsport lige k tejto navrhovanej zmenu nemajú jednotný postoj. "Ťažko sa k tomu vyjadruje. Tvrdia nám, že budeme mať na výber. Či to však napokon bude ordinovať klub, to ukáže až samotná prax. Na tomto stretnutí sme sa dozvedeli argumenty pre a proti. Musíme zvážiť, čo je pre nás najlepšie. Dôležité bude, čo prejde v parlamente, teda či sa zruší v zákone vykonávanie činnosti závisle alebo nie. My sme sa na tom nezhodli, či je to dobrý alebo zlý krok. A asi to už ani neovplyvníme," uviedol pre TASR po pondelňajšom stretnutí kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka.



V Slovane Bratislava sa rozhodli prispôsobiť už v súčasnosti zákonu o športe a s hráčmi uzavreli zamestnanecké zmluvy. "Ja som momentálne zamestnancom klubu a som so zmluvou spokojný," uviedol pre TASR bratislavský kapitán Michal Sersen, pričom prezradil aj dôvody: "Je to dobrá zmluva. So všetkým, čo v nej je, som spokojný a tak ako ju mám postavenú, tak by som ju odporučil aj ostatným hráčom. Myslím si, že ak sa v novele zákona vypustí slovné spojenie závislá činnosť, kluby budú tlačiť hráčov, aby boli samostatne zárobkovo činné osoby. Zákonodarci by mali jasne stanoviť, ako to má byť. Či už schvália zmenu, alebo nie, my sa jej budeme musieť prispôsobiť."



Riaditeľ riadiaceho orgánu Tipsport ligy Pro-Hokeja Richard Lintner podporuje novelu zákona. Na pondelňajšom stretnutí uisťoval zástupcov z radov hokejistov, kapitánov klubov, že sa nemusia obávať, ak sa zo zákona vypustí "závislá činnosť" športovca: "Týmto krokom rozšírime možnosti športovcom. Uľahčí im profesionálny život. A to nielen v hokeji. Jeden z problémov v súčasnosti vidíme v tom, že podmienka závislosti práce u športovca v kolektívnom športe je nejednoznačná. Odstránenie tejto podmienky bude krok vpred. Ak by mali byť hokejisti iba zamestnancami klubov, tak naše klubu môžu mať následné problémy v konkurencii ostatných európskych klubov v rámci otvoreného trhu. Jeden z ďalších dôsledkov je potom i znížená športová kvalita, čo by neuvítali ani fanúšikovia."