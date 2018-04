Hráčky Strabagu získali prvý titul, vo finále zdolali Sláviu

4. zápas finále play off extraligy žien vo volejbale:



VK Slávia EU Bratislava - STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava 2:3 (22, -22, -23, 24, -13)



Zápas trval 169 minút. Rozhodovali: Sarka, Kráľovič, 600 divákov.



Slávia: Töröková 2, Fričová 8, Herdová 3, Reháková 8, Šepeľová 2, Szabóová 8, libero Valachová (Šunderlíková, Kuciaková 1). Tréner: M. Matušov



STRABAG: Ševariková 6, Cigániková 6, Radonjičová 2, Hudecová 9, Candráková 3, Ovečková 5, liberá Nikmonová a Jančová (Salanciová). Tréner: T. Varga



/konečný stav série 1:3, STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava získal titul/





Hlasy po zápase:



Tomáš Varga, tréner STRABAG-u: "Bola to vyrovnaná séria. Slávia hrá každý rok finále, jej hráčky sa vedia vyhecovať a hrať takéto dôležité zápasy. My sme odohrali celú sezónu veľmi dobre a vo finále, ktoré je špecifické, sme viac bojovali ako Slávia. Myslím si, že v piatom sete nám chceli uškodiť. Začalo sa riešiť nejaké echo z tribúny, chceli nás dať do stavu 7:3 pre Sláviu, pritom z našej strany bolo všetko v poriadku. Z organizátorského hľadiska to považujem za zlyhanie. Nemalo by sa stávať, že sa niekto mieša rozhodcom do roboty."



Romana Hudecová, hráčka STRABAG-u: "Snažím sa v každom klube podávať čo najlepšie výkony, v minulosti to bolo v Slávii a teraz v STRABAG-u. Baby zo Slávie poznám, sú to veľké bojovníčky, pre nich nie je žiadna lopta stratená. Titul je krásny, určite ho teraz poriadne oslávime. Prestávka v piatom sete nám asi pomohla. Prehrávali sme, už sme nemali čo stratiť. Zavreli sme oči a búchali do toho, nechceli sme pripustiť, aby sa hralo ešte v stredu. Čo sa týka ďalšej sezóny, budeme mať opäť najvyššie ciele a verím, že sa nám podarí uspieť aj v MEVZA Cupe, v ktorom sa nám tento rok nedarilo."



Karin Šunderlíková, hráčka Slávie: "Je to určite veľké sklamanie. Súperky nás zatlačili servisom, mali sme problémy s príjmom. Navyše sme robili hlúpe chyby a to boli hlavné príčiny našej prehry. Určite to zamrzí, že sme nezískali titul, alebo si aspoň nevynútili piaty zápas, ale život ide ďalej. Po tejto prehre mám oveľa väčšiu motiváciu makať na sebe ešte viac."



Prehľad majsteriek SR vo volejbale:



2018 STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava



2017 Slávia EU Bratislava



2016 Slávia EU Bratislava



2015 Slávia EU Bratislava



2014 Doprastav Bratislava



2013 Slávia EU Bratislava



2012 Doprastav Bratislava



2011 Slávia UK EU Bratislava



2010 Slávia UK Bratislava



2009 Doprastav Bratislava



2008 Slávia UK Bratislava



2007 OMS Senica



2006 OMS Senica



2005 OMS SH Senica



2004 Slávia UK Bratislava



2003 Slávia UK Bratislava



2002 Slávia UK Bratislava



2001 Slávia UK Bratislava



2000 Slávia UK Bratislava



1999 Slávia UK Bratislava



1998 Slávia UK Bratislava



1997 S.P.A.S.A. Žilina



1996 S.P.A.S.A. Žilina



1995 Slávia UK Bratislava



1994 Slávia UK Bratislava



1993 Slávia UK Bratislava

Bratislava 14. apríla (TASR) - Volejbalistky STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava zvíťazili v sobotnom štvrtom stretnutí finále play off extraligy na palubovke VK Slávia EU Bratislava 3:2 a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy.Zverenky trénera Tomáša Vargu získali na úkor rekordného 17-násobného šampióna svoj prvý extraligový titul a keďže uspeli aj v národnom pohári, tešia sa z cenného double.Obe družstvá bojovali o extraligový primát aj v minulom ročníku, STRABAG ešte pod názvom 1. Bratislavský volejbalový klub. Vlani Slávia EU uspela vo finále hladko 3:0 na zápasy. Od vzniku samostatnej slovenskej extraligy nechýbala vo finále extraligy ani raz. Minulý rok pri svojej 25. finálovej účasti vybojovala rekordný sedemnásty titul, tretí v sérii.