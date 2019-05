Hráčska asociácia predložila SZĽH návrh zamestnaneckých zmlúv hráčov

Tento návrh vyšiel z odbornej diskusie a nadväzuje na nový návrh jednotných zamestnaneckých zmlúv, ktorý SIHPA koncom sezóny pripravila a zaslala zástupcov klubov a SZĽH.

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) v nadväznosti na navrhnuté nové jednotné znenie zamestnaneckých zmlúv predstavila členom Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) nový návrh začlenenia hokejistov do sociálneho systému. Na štvrtkovom zasadnutí VV SZĽH predstavila vedeniu slovenského hokeja spôsob, ako by mohli byť hokejisti súčasťou sociálneho systému rovnako, ako všetci zamestnanci na Slovensku.



Tento návrh vyšiel z odbornej diskusie a nadväzuje na nový návrh jednotných zamestnaneckých zmlúv, ktorý SIHPA koncom sezóny pripravila a zaslala zástupcov klubov a SZĽH. "SIHPA od začiatku svojho pôsobenia presadzuje zavedenie zamestnaneckých zmlúv tak, ako to predpokladá zákon o športe. Voči tomuto sa kluby prirodzene bránili, pretože ak by platili plné odvody, tak hráčovi, ktorý ako živnostník zarábal 2000 eur, by v zamestnaneckom režime zaplatili 1000 eur. Štvrtkové stretnutie bolo najmä o tom, že sme vysvetlili vedeniu slovenského hokeja, že situácia sa zásadne zmenila a tento prepočet už neplatí. Zamestnanecký režim už pre kluby nebude tak finančne náročný," povedal prezident SIHPA Oliver Pravda.



Po novom by kluby museli platiť za hráčov - zamestnancov zaokrúhlene 20 % na preddavky na daň. SIHPA v záujme nájdenia akceptovateľného riešenia pre kluby navrhla, že tieto náklady by mohli byť pomerne rozdelené medzi kluby a hráčov, pretože výhody, ktoré by zo zamestnaneckého režimu vyplývali pre hráčov, sú podstatne výhodnejšie, ako uskromnenie sa hráčov o 10 %.



Pri priemernom mesačnom náklade klubu na mzdy zamestnancov vo výške 50.000 eur by to znamenalo, že klub by zvýšil svoj rozpočet o 10 %, teda o 5.000 eur mesačne, čo je pre kluby s ročným rozpočtom nad 1 milión eur zanedbateľná čiastka. Naopak, kabína by sa uskromnila o 10 %, teda rovnako o 5.000 eur mesačne. Ak je v kabíne 25 hráčov, tak to vychádza priemerne 200 eur na hráča. "Za toto by však hráč získal iné výhody, ako napríklad to, že dostane všetky svoje peniaze, počas zranenia ho klub nevyhodí, nebude ho pokutovať, nebude ho vydierať preradením do B-tímu a stiahnutím 80 % z mesačnej odmeny, z výkonnostných dôvodov ho zo dňa na deň nevyhodí a mnoho ďalších výhod," dodal Pravda.



SIHPA ďalej predstavila aj pracovný návrh začlenenia športovcov do sociálneho systému, ktorý by mal klubom pomôcť pri platení odvodov za zamestnancov. Tento návrh by znamenal, že kluby by sa nemuseli obávať ďalšieho zvyšovania nákladov. "Vnímam to tak, že situácia dospela do štádia, kedy si štát uvedomuje, že kolektívni športovci musia byť zamestnanci a preto musí štát prijať také riešenie, aby športovci boli v sociálnom systéme za takých podmienok, ktoré budú pre kluby prijateľné. Včera na Výkonnom výbore SZĽH som počul pozitívne reakcie na predstavené riešenie, čo ma veľmi teší a verím, že aj kluby ocenia, že sa snažíme o hľadanie kompromisu. V najbližších dňoch by sa malo uskutočniť aj stretnutie na pôde športovej rady PRO-HOKEJa, takže verím že sa posunieme o krok bližšie k spoločnému riešeniu," uviedol v tlačovej správe Pravda.