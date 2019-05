Hradec Králové už bez slovenskej trojice Bezúch, Kukumberg, Graňák

Kukumberg pôsobil v Hradci Králové v predchádzajúcich piatich sezónach. Uplynulý ročník bol pre neho najmenej vydarený, keď aj vinou zdravotných problémov odohral iba 34 zápasov (bilancia 5+4).

Hradec Králové 1. mája (TASR) - Český extraligový klub HK Mountfield Hradec Králové už nepočíta so službami slovenských útočníkov Juraja Bezúcha, Romana Kukumberga a ani obrancu Dominika Graňáka. Okrem nich skončili v tíme aj ďalší dvaja hokejisti. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Bezúch má aj naďalej platnú zmluvu, no klub s jeho službami nepočíta a v spolupráci s hráčovým agentom mu hľadá nové pôsobisko. Bezúch prišiel do Hradca pred sezónou 2018/2019, v ktorej zaň odohral 30 zápasov, v ktorých získal sedem kanadských bodov (3+4). Časť sezóny strávil na hosťovaniach v prvoligových kluboch Slavie Praha a Dukly Jihlavy.



Po dvoch rokoch sa s klubom rozlúčil 35-ročný obranca Dominik Graňák. V sezóne 2018/2019 odohral 54 zápasov, v ktorých nazbieral šesť kanadských bodov (3+3) a osem plusových.