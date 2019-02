Hrbatý pochválil Horanského: Filipa som hodil do vody a nesklamal ma

Kapitán slovenského tímu bol so stavom 1:1 po prvom dni spokojný, hoci v kútiku duše dúfal, že jeho tím by mohol na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave viesť 2:0.

Bratislava 1. februára (TASR) - Deviscupový debut neokorenil ziskom cenného skalpu, od kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého si však vyslúžil pochvalu. Filip Horanský bol favorizovanému Kanaďanovi Denisovi Shapovalovovi vyrovnaným súperom a na dvorci nebolo vidno, že oboch hráčov delí vo svetovom rebríčku ATP takmer 200 miest.



"Filip to mal naozaj ťažké. Hral prvý daviscupový zápas v kariére a hneď vo svetovej skupine. V domácom prostredí pred plným hľadiskom. Hodil som ho do vody a nesklamal ma. Nemá sa za čo hanbiť, Podal nadpriemerný, nadštandardný výkon. Je to pre neho neoceniteľná skúsenosť. Škoda, že nevyužil šance. Celkovo však hodnotím jeho vystúpenie pozitívne, musím Filipa pochváliť," uviedol šéf slovenskej lavičky.



Hrbatý bol so stavom 1:1 po prvom dni spokojný, hoci v kútiku duše dúfal, že jeho tím by mohol na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave viesť 2:0. "Myslím, že výsledok 1:1 je reálny stav vývoja tohto stretnutia. Veľmi dôležitá bude sobotňajšia štvorhra. Na 99 percent počítam s tým, že Kanaďania postavia do debla Petra Polanského, ktorý má veľmi kvalitné voleje i solídny servis, zrejme bude hrať po boku Shapovalova. Pokiaľ ide o zloženie nášho páru, ešte si to nechám prejsť hlavou. Pred žrebom som nahlásil tandem Filip Polášek, Igor Zelenay, no v hre sú aj ďalšie možnosti. Dúfam, že sa rozhodnem správne a že získame druhý bod, ktorý by nás posunul bližšie k víťazstvu," dodal Hrbatý.