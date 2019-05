Hudáček si s Valábikom nepísal: Ramsay povedal, že som mal pravdu

Slovenský hokejista sa za svoje slová po zápase s Veľkou Britániou už v pondelok ospravedlnil a uviedol ich na pravú mieru.

Košice 20. mája (TASR) - Pre Libora Hudáčka je nešťastné vyjadrenie po zápase s Veľkou Britániou čiernym bodom na domácich majstrovstvách sveta. Dvadsaťosemročný hráč si svoj výrok vysvetlil s tímom, jeho vedením i trénerom Craigom Ramsaym. K situácii sa krátko vrátil aj na pondelkovom tréningu, kde prezradil, že: "tréner Ramsay mi povedal, že chápe, čo som tým chcel povedať a že som mal pravdu."



Hudáček chcel po zápase podľa vlastných slov povedať, že Slováci sa pri istom náskok začnú hokejom baviť a prestanú dodržiavať pokyny trénera. Jeho výrok však vyznel inak: "Tréner Craig Ramsay bol nervózny, že nehráme to, čo od náš požaduje. Ale sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si to predstavoval on, ale potešili sme divákov."



Za svoje slová sa už v pondelok ospravedlnil a uviedol ich na pravú mieru. "Chcel by som len povedať, že v kabíne sme si to vysvetlili a ospravedlnil som sa trénerovi, hráčom i vedeniu. Trošku inak sa to zobralo, ako som to myslel. Z tohto pohľadu je to pre mňa taká čierna bodka na turnaji. Ale máme to za sebou, vysvetlili sme si to a ideme ďalej," uviedol v pondelok na tréningu.



Medzitým sa doňho "obul" bývalý slovenský reprezentant a v súčasnosti spolukomentátor RTVS Boris Valábik, ktorý uviedol, že za takéto slová by ho vyhodil z tímu. Hudáček reagoval len stručne: "Ja hrám hokej a musím ho hrať čo najlepšie, jeho robota je asi riešiť takéto veci," uviedol s tým, že o tejto záležitosti spolu s Valábikom nekomunikovali a viac sa k nej nechce vracať.



So spoluhráčmi sa už naplno sústredia na posledný zápas na domácom turnaji s Dánskom. Slováci v ňom chcú zvíťaziť pre seba, fanúšikov i Ladislava Nagya, ktorý ukončí bohatú kariéru. "Určite si starší hráči sadneme a niečo pre Laca vymyslíme. Chceme vyhrať aj pre neho, ale aj preto, že sme mali vynikajúci turnaj, len sme to nedotiahli do konca," dodal.