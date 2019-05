Hudáček si užil duel s Kanadou, pred Nemeckom hlási: Ideme vyhrať

Zápas proti zámorským hráčom mal všetko, bolo v ňom množstvo osobných súbojov, šarvátky, a aj veľa gólov.

Košice 14. mája (TASR) - Zápas Slovenska s Kanadou na MS v Košiciach nadchol každého hokejového fanúšika. Duel ako na hojdačke priniesol deväť gólov so šťastným koncom pre Kanadu, slovenských hokejistov výsledok samozrejme mrzel. Ako kľúčový sa tak teraz javí stredajší duel s Nemeckom, útočník Libor Hudáček pred ním vyslal fanúšikom jasný odkaz.



Zápas proti zámorským hráčom mal všetko, bolo v ňom množstvo osobných súbojov, šarvátky, a aj veľa gólov. "Celý čas bol stále otvorený. Mali sme dobré momenty a rovnako aj súper," uviedol po stretnutí Libor Hudáček. Dvadsaťosemročný krídelník nastúpil na tohtoročnom šampionáte po prvý raz, štart v uplynulých dvoch dueloch mu prekazila choroba. "Lieky už neberiem. Necítil som sa ešte úplne dobre, no človek môže trénovať trebárs aj rok, ale na takéto tempo a na takúto atmosféru sa nenatrénuje."



Hudáček sa v zápase niekoľkokrát ocitol v kontroverzii s kanadskými hráčmi. "Ja sa v tom vyžívam," poznamenal. Po dni voľna čaká na Slovákov Nemecko, tento zápas je pre ďalší vývoj v skupine kľúčový. "Už pred šampionátom sme vedeli, že tento duel bude asi najdôležitejší. Pozrieme si video a ideme vyhrať," odkázal Hudáček.



Výkon Slovákov diváci ocenili mohutným potleskom, bol s ním spokojný aj obranca Patrik Koch: "Celý zápas sme sa držali, klobúk dolu pred nami. Ale mrzí nás záver. Na druhej strane je to ukážka pre nás, že vieme hrať s každým. Je to len na nás, ako sa pripravíme na ďalšie stretnutia." Kanaďania ukázali okrem hokejového umenia aj svoju typickú stránku, teda dohrávanie súbojov a občasné provokácie. "Mali problémy s tým, že sme hrali veľa v ich tretine. Nedovoľovali sme im robiť 'fintičky' v našom pásme, z čoho boli nervózni," poznamenal Koch.



Prehrať gólom sekundu pred koncom samozrejme mrzelo predovšetkým hráčov, Koch len ťažko opisoval pocity po zásahu Marka Stonea. "Je to frustrácia, všetkých to mrzí. Myslím všetkých v tejto krajine. Bod sme si určite zaslúžili. Ale zasa treba uznať, ako to Kanaďania v závere výborne zvládli."