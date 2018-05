Hudba v hokejovej kabíne je v réžii Hovorku, v kurze je najmä tanečná

Pri reproduktoroch sa v kabíne netancuje, no ako prezradil slovenský útočník, niektorí hráči majú chuť na spev.

Kodaň 13. mája (TASR) - Slovenským hokejistom pomáha v príprave na zápasy aj dobrá hudba v kabíne. O tú sa stará Marek Hovorka, ktorého do funkcie "dídžeja" vymenoval Ladislav Nagy.



Hovorka sa tejto úlohy dobre zhostil už počas sezóny v Tipsport Lige v Košiciach. "Ja to viac-menej ťahám od olympiády. Laco Nagy tam vtedy povedal, aby som pustil svoje pesničky, pretože bol na ne zvyknutý z Košíc. Odvtedy sa to nejako ťahá," povedal Hovorka pre TASR.



Z reproduktorov znie pred zápasom najmä moderná hudba súčasných autorov. "Sú to rýchlejšie pesničky od svetových 'dídžejov'. Na tréningoch sú v kurze aj slovenské veci ako Elán, či skupina Team. Pred zápasom sú to zase väčšinou rýchle veci. Obľúbená je napríklad skupine Heľenine oči, ale to je raz za čas."



Keďže je v tíme aj početné zastúpenie hráčov narodených na východe Slovenska, padla aj otázka, či sa púšťajú aj rázovité pesničky z tohto regiónu. "Aj východniari sa občas pridajú a zahrajú tie svoje, ale z môjho telefónu ide len rýchla hudba," prezradil Hovorka.



Pri reproduktoroch sa v kabíne netancuje, no ako prezradil slovenský útočník, niektorí hráči majú chuť na spev. "Hudba zlepší náladu a aj preto ju napríklad ja počúvam aj počas dňa. Neviem, kto z hráčov je najlepší spevák, ale bolo by dobré zorganizovať nejakú karaoke súťaž," uzavrel s úsmevom Hovorka.



Vyslaní redaktori TASR